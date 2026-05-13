HOME BOLA LIGA INDONESIA

I.League Rilis Daftar Klub Lolos Lisensi AFC Champions League dan Super League

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |21:32 WIB
I.League merilis daftar klub-klub yang lolos lisensi AFC Champions League 2 dan Super League (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
JAKARTA – PT Liga Indonesia Baru (I.League) resmi mengumumkan hasil club licensing cycle untuk musim 2025-2026. Mereka sekaligus merilis daftar klub-klub yang mendapatkan lisensi bermain di AFC Champions League 2 dan Super League.

Untuk kategori Super League, sebanyak 17 klub peserta musim 2025-2026 dinyatakan lolos. Hanya PSBS Biak yang tidak mendapatkan lisensi untuk kompetisi musim depan.



Sementara itu, sembilan klub Championship 2025-2026, termasuk PSIM Yogyakarta yang baru promosi musim ini, juga berhasil memperoleh lisensi Super League. Tiga klub promosi yang mendapatkan lisensi tersebut adalah Garudayaksa FC, PSS Sleman, dan Adhyaksa FC.

1. Lisensi ACL 2

Pada kategori lisensi ACL 2, sebanyak 16 klub Super League dinyatakan lolos. Delapan klub mendapatkan status granted (lolos) dan delapan lainnya berstatus granted with sanctions (lolos dengan syarat). 

Klub yang memperoleh status granted adalah PSM Makassar, Dewa United, Persebaya Surabaya, Persik Kediri, Borneo FC, Persib Bandung, Persita Tangerang, dan Persija Jakarta. Klub-klub tersebut dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam proses licensing.

Sementara itu, Bhayangkara FC, Bali United, Arema FC, Malut United, Semen Padang, Persis Solo, Madura United, dan Persijap Jepara, mendapatkan status granted with sanctions. Mereka tetap membuat klub lolos lisensi namun terdapat catatan dan sanksi administratif yang harus dipenuhi.

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra menjelaskan, proses penilaian club licensing memiliki puluhan kriteria. Penilaian tersebut dibagi ke dalam tiga kategori utama.

"Ada 40-an kriteria penilaian. Itu terbagi menjadi tiga kategori. A itu wajib dipenuhi. B itu harus dipenuhi, kalau pun tidak atau kualitasnya kurang, itu tidak mengurangi lisensi, tapi ada sanksinya dan ada catatannya," ujar Asep dalam konferensi pers di Menara Mandiri, Jakarta pada Rabu (13/5/2026). 

 

