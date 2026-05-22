John Herdman Pilih Tonton Persija Jakarta ketimbang Persib Bandung vs Persijap Jepara: Saya Pantau Rayhan Hannan!

PELATIH Timnas Indonesia John Herdman memastikan tidak akan menyaksikan laga Persib Bandung melawan Persijap Jepara dalam laga pamungkas Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026 sore WIB. Selain itu, ia juga tidak akan menonton laga Borneo FC melawan melawan Malut United di Stadion Segiri, Samarinda.

Persib Bandung dan Borneo FC bersaing dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Saat ini skuad asuhan Bojan Hodak berada di puncak klasemen dengan 78 poin, sedangkan Borneo FC di posisi kedua dengan 76 angka.

1. John Herdman Pantau Rayhan Hannan

Rayhan Hannan dipantau John Herdman.

John Herdman akan menyaksikan laga Persija Jakarta melawan Semen Padang di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB. Ia ingin melihat kualitas Rayhan Hannan yang tidak masuk dalam 23 pemain pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026.

"Saya akan pergi melihat Persija, saya akan menonton pertandingan itu. Saya akan melihat Hannan lebih dekat, saya ingin melihatnya secara langsung. Itu langkah penting," kata John Herdman di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

"Ia sudah mengambil langkah bagus, tetapi ketika pelatih kepala muncul dan Anda tahu Anda sedang diawasi, apakah Anda masih bisa tampil? Ada beberapa pemain lain di Persija yang saya minati," tambahnya

2. John Herdman Paham Kualitas Pemain Persib Bandung

Pelatih asal Inggris itu mengatakan telah mengetahui secara detail pemain-pemain potensial yang dimiliki Persib Bandung. Ada tiga pemain Persib Bandung yang sudah dipanggil dalam TC Timnas Indonesia untuk pekan depan, yakni Thom Haye, Saddil Ramdani, dan Marc Klok.