HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Bruno Tubarao Kartu Merah, Macan Kemayoran Tinggal 10 Orang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |16:48 WIB
Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Bruno Tubarao Kartu Merah, Macan Kemayoran Tinggal 10 Orang!
Bruno Tubarao dikartu merah sehingga Persija Jakarta bermain 10 orang melawan Persib Bandung (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

BANDUNG – Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui hingga menit ke-54. Skor laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB, itu untuk sementara 1-0 untuk Maung Bandung.

Gol dicetak oleh Beckham Putra di menit kelima. Namun, Persija harus bermain dengan 10 orang setelah Bruno Tubarao dikartu merah wasit.

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Usai turun minum, Persija berusaha mengambil kendali permainan. Namun, perubahan momentum terjadi di menit ke-54. Kartu merah diberikan wasit kepada Bruno Tubarao.

Wasit Ko Hyung-jin langsung mengusir pemain asal Brasil itu keluar. Sebab, Bruno kedapatan menginjak kaki Beckham Putra. Tentu, ini jadi kerugian buat tim tamu.

 

Halaman:
1 2
      
