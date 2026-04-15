Berapa Gaji Frans Putros di Persib Bandung? Ini Kisarannya

BERAPA gaji Frans Putros di Persib Bandung? Perkiraan angkanya ternyata fantastis.

Frans Putros baru bergabung dengan Persib di awal musim Super League 2025-2026. Ia direkrut setelah kontrak bareng Port FC (Thailand) habis pada musim panas 2025.

Putros merupakan salah satu rekrutan anyar Persib dengan profil lumayan mentereng. Pemain berusia 32 tahun tersebut masih berstatus penggawa Timnas Irak! Ia bahkan membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026!

1. Gaji Frans Putros di Persib Bandung

Lantas, berapa gaji Putros di Persib? Tidak ada informasi pasti mengenai hal ini. Namun, angkanya bisa diperkirakan dari data harga pasaran Transfermarkt.

Menurut situs tersebut, Putros memiliki nilai 350 ribu Euro atau setara Rp6,08 miliar. Angka itu bisa jadi patokan untuk gajinya dalam semusim.

Itu artinya, Putros menerima gaji di kisaran Rp506 juta per bulan dari Persib. Angka tersebut termasuk fantastis untuk ukuran pemain asing.