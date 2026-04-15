Frans Putros Senang Persib Bandung Kandidat Terdepan Juara Super League 2025-2026

BEK Persib Bandung, Frans Putros, girang usai menang 3-2 atas Bali United di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Apalagi, Maung Bandung masih jadi kandidat terdepan juara.

Persib juga berada dalam tren positif setelah menang 3-2 atas Bali United dalam pekan ke-27 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 12 April 2026 malam WIB.

1. Kandidat Terdepan

Putros mengatakan sangat senang timnya dapat meraih hasil maksimal di laga kandang. Kemenangan itu memang menjadi target utama tim asuhan Bojan Hodak.

"Menurut saya, yang terpenting adalah kami bisa meraih kemenangan hari ini. Kami bisa meraih tiga poin," kata Putros dilansir dari laman Persib, Rabu (15/4/2026).

Pemain berpaspor Irak itu mengakui posisi timnya semakin kokoh di puncak klasemen dengan kemenangan atas Bali United. Persib harus tetap fokus agar tidak hilang poin di sisi tujuh laga lagi.

"Kami kini masih berada dalam posisi yang bagus," kata Putros.