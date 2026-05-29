Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Ungkap Penunjukan Igor Tolic sebagai Pelatih Bukan Keputusan Mendadak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |18:34 WIB
Persib Ungkap Penunjukan Igor Tolic sebagai Pelatih Bukan Keputusan Mendadak
Persib Ungkap Penunjukan Igor Tolic sebagai Pelatih Bukan Keputusan Mendadak (Dok)
A
A
A

JAKARTA - Persib Bandung langsung melakukan perombakan di area teknis kepelatihan pasca juara BRI Super League 2025/26. Pelatih kepala Bojan Hodak meninggalkan kursinya, digantikan asistennya Igor Tolic. Hal itu diumumkan pada Senin (25/6), sebuah perpisahan mengharukan, mengingat Bojan Hodak telah meninggalkan warisan dan standar tinggi pada eranya. 

1. Bukan Keputusan Mendadak

Penunjukan Igor Tolic bukan secara tiba-tiba, manajemen klub dan Bojan Hodak telah membahas ini dan disepakati bersama. Igor dianggap orang paling tepat melanjutkan tongkat estafet kesuksesan klub dengan filosofi teknisnya di lapangan, membantu Hodak meraih kesuksesan dua musim terakhir. 

“Penunjukan Igor bukan merupakan keputusan yang hadir secara tiba-tiba, melainkan bagian dari proses kesinambungan yang berkembang secara alami di dalam klub selama beberapa musim terakhir,” tulis pernyataan klub. 

“Sejak bergabung dalam struktur kepelatihan Persib pada 2024, Igor terlibat langsung dalam proses pengembangan tim, dinamika ruang ganti, metodologi latihan, hingga perjalanan tim menuju berbagai pencapaian penting.”

Pelatih yang juga berasal dari Kroasia ini orang yang paling tahu karakter pemain Persib yang 80 persen akan bertahan musim depan. Pemahamannya terhadap karakter pemain, kultur klub, serta filosofi kerja yang telah berjalan menjadi fondasi penting untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan apa yang telah dibangun bersama selama ini. 

"Coach Igor memahami kultur tim, mengenal karakter pemain, dan telah menjadi bagian dari perjalanan sukses yang diraih bersama dalam beberapa musim terakhir. Kami percaya kesinambungan dan adaptasi merupakan modal penting dalam menghadapi babak baru ke depan,” kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Bola Okezone menyajikan berita sepak bola terkini, akurat, dan terpercaya dari dalam negeri maupun internasional. Dukung jurnalisme berkualitas dengan tetap mengikuti update tercepat kami setiap hari.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bojan Hodak Igor Tolic
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/49/3221174/bojan_hodak_memutuskan_mundur_dari_posisi_pelatih_persib_bandung-YB46_large.jpg
Mundur dari Posisi Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak Akui Butuh Istirahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/49/3221166/bojan_hodak_punya_pesan_menyentuh_usai_melepas_jabatan_pelatih_persib_bandung-iKeu_large.jpg
Pesan Menyentuh Bojan Hodak Usai Lepas Jabatan Pelatih Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/49/3221108/bojan_hodak-2eDt_large.jpg
Bojan Hodak Blak-blakan Usai Bawa Persib 3 Kali Juara Beruntun, Singgung Persija dan Borneo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/49/3221079/saddil_ramdani-wtMY_large.jpg
Saddil Ramdani Catat Capaian Bersejarah Usai Antar Persib Juara Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/29/11/1711801/superkomputer-opta-jagokan-psg-menang-lawan-arsenal-di-final-liga-champions-xio.webp
Superkomputer Opta Jagokan PSG Menang Lawan Arsenal di Final Liga Champions 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/calvin_verdonk.jpg
Media Prancis Puji Calvin Verdonk, Disebut Jadi Senjata Rahasia Lille di Musim Debut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement