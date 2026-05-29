Persib Ungkap Penunjukan Igor Tolic sebagai Pelatih Bukan Keputusan Mendadak

JAKARTA - Persib Bandung langsung melakukan perombakan di area teknis kepelatihan pasca juara BRI Super League 2025/26. Pelatih kepala Bojan Hodak meninggalkan kursinya, digantikan asistennya Igor Tolic. Hal itu diumumkan pada Senin (25/6), sebuah perpisahan mengharukan, mengingat Bojan Hodak telah meninggalkan warisan dan standar tinggi pada eranya.

1. Bukan Keputusan Mendadak

Penunjukan Igor Tolic bukan secara tiba-tiba, manajemen klub dan Bojan Hodak telah membahas ini dan disepakati bersama. Igor dianggap orang paling tepat melanjutkan tongkat estafet kesuksesan klub dengan filosofi teknisnya di lapangan, membantu Hodak meraih kesuksesan dua musim terakhir.

“Penunjukan Igor bukan merupakan keputusan yang hadir secara tiba-tiba, melainkan bagian dari proses kesinambungan yang berkembang secara alami di dalam klub selama beberapa musim terakhir,” tulis pernyataan klub.

“Sejak bergabung dalam struktur kepelatihan Persib pada 2024, Igor terlibat langsung dalam proses pengembangan tim, dinamika ruang ganti, metodologi latihan, hingga perjalanan tim menuju berbagai pencapaian penting.”

Pelatih yang juga berasal dari Kroasia ini orang yang paling tahu karakter pemain Persib yang 80 persen akan bertahan musim depan. Pemahamannya terhadap karakter pemain, kultur klub, serta filosofi kerja yang telah berjalan menjadi fondasi penting untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan apa yang telah dibangun bersama selama ini.

"Coach Igor memahami kultur tim, mengenal karakter pemain, dan telah menjadi bagian dari perjalanan sukses yang diraih bersama dalam beberapa musim terakhir. Kami percaya kesinambungan dan adaptasi merupakan modal penting dalam menghadapi babak baru ke depan,” kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

