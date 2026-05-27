Saddil Ramdani Catat Capaian Bersejarah Usai Antar Persib Juara Super League 2025-2026

JAKARTA - Pemain Persib Bandung, Saddil Ramdani, menikmati gelar juara Super League 2025-2026. Ini menjadi capaian bersejarah bagi pemain sayap tersebut.

1. Capaian Bersejarah

Bagi Saddil, gelar juara musim ini sangat spesial dan emosional. Itu karena dia tercatat sebagai pesepak bola pertama dari tanah kelahirannya yang berhasil meraih prestasi tersebut.

"Saddil Ramdani memetik sejarah dari Kepulauan Muna, Sulawesi Tenggara. Baru Saddil Ramdani," kata Saddil dilansir dari laman Persib, Rabu (27/5/2026).

Pemain berusia 27 tahun itu mempersembahkan gelar juara tersebut untuk ibu tercinta karena selalu memberikan dukungan. Dukungan luar biasa juga datang dari rekan setimnya yakni Adam Alis.

"Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih pada ibu saya, mama saya. Terus rekan saya yang selalu memotivasi saya di setiap saat," ucap Saddil.