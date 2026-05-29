Resmi Gantikan Bojan Hodak, Igor Tolic Siap Pertahankan Dominasi Persib

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |13:26 WIB
Resmi Gantikan Bojan Hodak Igor Tolic Siap Pertahankan Dominasi Persib
BANDUNG - Igor Tolic menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan era sukses Persib Bandung usai resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu bertekad mempertahankan tradisi juara Maung Bandung pada musim depan.

1. Igor Tolic Resmi Jadi Pelatih Kepala Persib Bandung  

Igor Tolic jabat posisi pelatih Persib Bandung persib

Persib Bandung resmi menunjuk Igor Tolic sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Sebelumnya, Tolic merupakan asisten pelatih Bojan Hodak selama dua musim terakhir.

Tolic bergabung dengan Persib pada awal Liga 1 2024-2025 untuk menggantikan posisi Goran Paulic di jajaran staf kepelatihan. Selama mendampingi Hodak, pria berusia 48 tahun tersebut ikut berperan dalam perjalanan sukses Persib dalam dua musim terakhir.

Pengalaman itu membuat manajemen Persib memberikan kepercayaan kepada Tolic untuk naik jabatan menjadi pelatih kepala. Dia pun mengaku merasa terhormat atas kesempatan yang diberikan oleh klub.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan ini untuk melanjutkan pekerjaan di Persib,” ujar Tolic, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (29/5/2026). 

2. Kedekatan Igor dengan Persib dan Indonesia 

Tolic juga menyampaikan apresiasi kepada CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn Sugita, serta Bojan Hodak atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Menurut Tolic, dua musim bersama Persib membuat dirinya memiliki kedekatan emosional dengan klub, kota Bandung, dan masyarakat Indonesia. Hal itu membuatnya semakin antusias menjalani peran baru sebagai pelatih kepala Persib.

“Saya memiliki rasa cinta dan hormat yang besar untuk masyarakat dan negara ini,” katanya.

 

