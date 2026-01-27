Jadwal dan Link Live Streaming Benfica vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026

JAKARTA – Real Madrid akan melakoni laga tandang krusial ke markas Benfica dalam lanjutan UEFA Champions League 2025-2026. Link streaming dapat diakses di VISION+ dengan klik di sini.

Real Madrid datang di Lisbon dengan kondisi tim yang kian solid. Laga ini juga berpotensi menjadi spesial bagi Kylian Mbappé.

Penyerang asal Prancis itu berada di ambang catatan baru di Liga Champions, menyusul performa tajamnya sepanjang fase grup. Hingga saat ini, Mbappé telah mengoleksi 11 gol dari tujuh pertandingan, menjadikannya salah satu top skor paling produktif musim ini.

Jika kembali mencetak gol ke gawang Benfica, Mbappé berpeluang menorehkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak di fase grup. Namun jelang laga krusial ini, kondisi Mbappé masih menjadi tanda tanya.

Pemain berusia 27 tahun itu dikabarkan menjalani sesi latihan terpisah. Status kebugarannya akan sangat menentukan kekuatan Real Madrid.

Jadwal Siaran Langsung Benfica vs Real Madrid

Hari/Tanggal: Kamis, 29 Januari 2026

Waktu: 03.00 WIB

Channel: beIN Sports 5

Live streaming: VISION+, link klik di sini.