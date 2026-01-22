Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Barcelona Baru Lolos ke Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026, Hansi Flick: Memang Sulit!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |13:08 WIB
Barcelona Baru Lolos ke Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026, Hansi Flick: Memang Sulit!
Barcelona sukses memastikan satu tempat di Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026 usai menang 4-2 atas Slavia Praha (Foto: UEFA)
PRAHA – Barcelona sukses memastikan satu tempat di Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026 usai menang 4-2 atas Slavia Praha. Pelatih Hansi Flick mengakui kompetisi ini memang sulit.

Saksikan Liga Champions 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Lolos Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026

Robert Lewandowski di laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Duel Slavia Praha vs Barcelona itu digelar di Stadion Fortuna Arena, Praha, Republik Ceko, Kamis (22/1/2026) dini hari WIB. Sempat tertinggal, Blaugrana menang telak 4-2.

Gol tuan rumah dicetak oleh Vasil Kusej (10’) dan bunuh diri Robert Lewandowski (44’). Sedangkan, Barcelona menang berkat gol Fermin Lopez (34’, 42’), Dani Olmo (63’), dan Lewandowski (70’).

Berkat kemenangan itu, Barcelona kini mengukir 13 poin dari 7 laga dan duduk di posisi 9. Untuk sementara, Los Cules dipastikan lolos ke playoff 16 besar Liga Champions 2025-2026.

Sebab, koleksi 13 poin mereka tak mungkin dikejar Napoli yang duduk di urutan 25 dengan 8 poin. Pun begitu, Barcelona juga berpeluang lolos langsung dengan menempati posisi 8 besar di klasemen akhir.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
