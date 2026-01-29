Daftar Bagan Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Ada Real Madrid hingga Juventus dan Inter Milan!

Berikut daftar playoff 16 besar Liga Champions 2025-2026 yang berisi tim-tim besar (Foto: Real Madrid)

DAFTAR bagan playoff 16 besar Liga Champions 2025-2026 sudah diketahui. Beberapa klub besar harus melalui fase ini termasuk Real Madrid, Juventus, Inter Milan, hingga sang juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG)!

Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 (Foto: UEFA)

League Phase dari Liga Champions 2025-2026 telah rampung digelar. Sebanyak delapan kesebelasan dipastikan lolos langsung ke babak 16 besar setelah finis di posisi 1-8 klasemen.

Delapan klub tersebut adalah Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon, dan Manchester City. Mereka otomatis berada di 16 besar.

1. Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026

Sedangkan, 16 klub lain yang finis di urutan 9-24 harus melalui fase playoff. Penghuni posisi 9-16 punya keuntungan dan dianggap sebagai unggulan, sementara sisanya non-unggulan (unseeded).

Delapan tim unggulan adalah Real Madrid, Inter Milan, PSG, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, dan Bayer Leverkusen. Sisanya adalah Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, dan Benfica.

Nah, di fase playoff 16 besar ini, klub di posisi 9 atau 10 akan diadu melawan posisi 23 atau 24. Lalu, posisi 11 atau 12 ditantang urutan 21 atau 22, 13 atau 14 melawan 19 atau 20, dan 15 atau 16 vs 17 atau 18.

2. Dimainkan 2 Leg

Trofi Liga Champions (Foto: UEFA)

Untung bagi klub-klub besar seperti Madrid, Inter, hingga Leverkusen, mereka tidak akan saling bertemu. Sebaliknya, kesebelasan-kesebelasan tersebut akan jadi tuan rumah di leg II playoff yang menentukan.

Ada pun, babak playoff 16 besar Liga Champions 2025-2026 ini dimainkan pada 18-19 Februari dan 25-26 Februari. Patut dinanti siapa yang akan melaju ke babak 16 besar dan akan menantang 8 klub teratas.