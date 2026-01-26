Ada Eks Staf Chelsea di Balik Kesuksesan Michael Carrick Bawa Manchester United Permalukan Arsenal 3-2?

Kesuksesan Michael Carrick membawa Manchester United mempermalukan Arsenal tak lepas dari peran stafnya (Foto: X/@ManUtd)

MICHAEL Carrick penuh pujian usai membawa Manchester United mempermalukan Arsenal 3-2 di Liga Inggris 2025-2026. Kemampuan taktisnya disebut berkat andil Steve Holland yang pernah jadi staf di Chelsea!

Duel Arsenal vs Manchester United itu berlangsung di Stadion Emirates, London, Inggris, Senin (26/1/2026) dini hari WIB. Iblis Merah menang setelah tertinggal lebih dulu di menit ke-29.

1. Kemenangan Pertama sejak Desember 2017

Gol bunuh diri Lisandro Martinez tak membuat mereka panik. Bahkan, Man United berbalik unggul 2-1 lewat Bryan Mbeumo (37’) dan Patrick Dorgu (50’). Arsenal menyamakan skor via Mikel Merino (84’).

Ketika laga tampak akan berakhir seri, Matheus Cunha mencetak gol spektakuler di menit ke-87! Man United pun untuk pertama kalinya menang di kandang Arsenal di Liga Inggris sejak Desember 2017.

2. Sosok Steve Holland

Itu merupakan kemenangan kedua secara beruntun yang dicatatkan Carrick sejak ditunjuk sebagai pelatih interim. Hebatnya lagi, ia juga mengalahkan tim raksasa lainnya Manchester City 2-0 pekan lalu.

Dua kemenangan itu diraih berkat taktik Carrick yang disebut-sebut jitu. Namun, perhatian warganet tertuju pada sosok Steve Holland yang duduk sebagai asisten pelatih.

Pasalnya, Holland bukan orang sembarangan. Pria asal Inggris itu punya rekam jejak cukup panjang sebagai tangan kanan terutama di Chelsea dan Timnas Inggris.