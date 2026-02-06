JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. GTV sebagai Official Broadcaster siap memanjakan para pencinta sepakbola Indonesia, dengan menayangkan perjuangan sang Pangeran Biru, Persib Bandung, di babak 16 Besar AFC Champions League 2.
Sebagai satu-satunya wakil Indonesia, harapan bangsa kini berada di pundak Maung Bandung. Tantangan berat menanti saat mereka harus berhadapan dengan raksasa Thailand, Ratchaburi FC. Duel ini akan berlangsung dalam format dua leg (kandang-tandang).
RATCHABURI FC VS PERSIB BANDUNG
Ratchaburi Stadium
Rabu, 11 Februari 18.45 WIB LIVE DI GTV
PERSIB BANDUNG VS RATCHABURI FC
Gelora Bandung Lautan Api Stadium
Rabu, 18 Februari 18.45 WIB LIVE DI GTV
Persib Bandung melangkah ke babak 16 besar, sebagai juara grup dengan raihan 13 poin. Kekuatan Maung Bandung kini semakin solid dengan kehadiran amunisi baru kelas dunia, yaitu Layvin Kurzawa yang pernah mengisi posisi kunci di klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain.