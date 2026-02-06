Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Live di GTV!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |22:13 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Live di GTV!
Persib Bandung akan menantang Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto GTV)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. GTV sebagai Official Broadcaster siap memanjakan para pencinta sepakbola Indonesia, dengan menayangkan perjuangan sang Pangeran Biru, Persib Bandung, di babak 16 Besar AFC Champions League 2.

Sebagai satu-satunya wakil Indonesia, harapan bangsa kini berada di pundak Maung Bandung. Tantangan berat menanti saat mereka harus berhadapan dengan raksasa Thailand, Ratchaburi FC. Duel ini akan berlangsung dalam format dua leg (kandang-tandang).

Thom Haye, pemain andalan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Thom Haye, pemain andalan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

1. Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC

RATCHABURI FC VS PERSIB BANDUNG

Ratchaburi Stadium

Rabu, 11 Februari 18.45 WIB LIVE DI GTV

PERSIB BANDUNG VS RATCHABURI FC

Gelora Bandung Lautan Api Stadium

Rabu, 18 Februari 18.45 WIB LIVE DI GTV

2. Persib Bandung Juara di Fase Grup

Persib Bandung melangkah ke babak 16 besar, sebagai juara grup dengan raihan 13 poin. Kekuatan Maung Bandung kini semakin solid dengan kehadiran amunisi baru kelas dunia, yaitu Layvin Kurzawa yang pernah mengisi posisi kunci di klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/261/3200003/simak_jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_di_afc_champions_league_2_2025_2026-mDOv_large.jpeg
Live RCTI Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/261/3193374/3_keuntungan_persib_bandung_jika_menang_atas_bangkok_united_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-rPG0_large.jpg
Eks Port FC Peringatkan Persib Bandung Jangan Remehkan Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/261/3193167/julio_cesar_mengaku_mengenal_beberapa_nama_di_skuad_ratchaburi_fc-omwN_large.jpg
Kenal Beberapa Pemain Lawan, Julio Cesar Optimistis Persib Bandung Atasi Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/261/3193233/uilliam_barros-1qnT_large.jpg
Uilliam Barros Tahu agar Persib Bandung Menang atas Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/06/11/1674113/pemerintah-jerman-hatihati-tanggapi-seruan-boikot-piala-dunia-2026-eje.webp
Pemerintah Jerman Hati-hati Tanggapi Seruan Boikot Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/05/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Hasil BATC 2026: Ubed Buka Keunggulan Indonesia atas Thailand di Perempat Final
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement