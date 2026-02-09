Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Link Nonton Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:45 WIB
Klik di Sini! Link Nonton Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+
Saksikan laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

LINK live streaming laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial yang digelar di Ratchaburi Stadium, Thailand, pada Rabu 11 Februari 2026 pukul 18.45 WIB itu dapat disaksikan secara streaming di Vision+, caranya dengan klik di sini.

Sebagai laga tandang dan merupakan pertemuan pertama dari dua leg, hasil pertandingan ini akan sangat menentukan langkah Persib sebelum menjalani leg kedua. Persib dituntut tampil disiplin dan efektif agar dapat membawa pulang hasil positif dari markas lawan.

Bermain di kandang Ratchaburi FC tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Dukungan suporter tuan rumah dan tekanan sejak menit awal menjadi ujian bagi Persib.

Jadwal & Cara Nonton Ratchaburi FC vs Persib Bandung di VISION+

Hari/tanggal: Rabu, 11 Februari 2026

Kick-off: 18.45 WIB

Live streaming di VISION+

Link nonton klik di sini.

 

Halaman:
1 2
      
