Live Malam Hari! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Vision+

LINK live streaming laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang digelar Rabu 11 Februari 2026 pukul 18.45 WIB tersebut tepatnya bisa disaksikan di Vision+, dengan klik di sini.

Bermain tandang jelas bukan tugas ringan. Ratchaburi FC diprediksi tampil agresif dengan dukungan penuh suporternya.

Bagi Persib, laga ini menjadi penentu awal sebelum menjalani leg kedua yang tak kalah krusial. Ditambah, Persib dipastikan tampil tanpa sejumlah pilar utama. Julio Cesar, Marc Klok, dan Beckham Putra dipastikan absen pada pertandingan ini.

Meski begitu, Persib Bandung tetap membawa tekad kuat untuk mencuri hasil positif dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Kabar baiknya, duel seru ini bisa kamu saksikan secara live streaming melalui VISION+, penonton tetap bisa ikut merasakan atmosfer laga meski dari rumah.

Cara Nonton Streaming di VISION+

Nonton streaming pertandingan Persib di AFC Champions League Two lewat VISION+ sangat mudah:

1. Buka aplikasi VISION+ (download di Play Store & App Store)

2. Login atau daftar akun

3. Pilih paket VISION+ Premium Sports seharga Rp40.000,-

4. Selesaikan pembayaran

5. Siap dukung Persib!