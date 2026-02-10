Pantang Pulang Tanpa Poin, Adam Alis Tegaskan Persib Bandung Siap Menggila di Markas Ratchaburi FC

RATCHABURI – Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, menegaskan skuad Maung Bandung bakal tampil habis-habisan demi mencuri poin penuh di kandang lawan. Ambisi ini diusung agar Persib memiliki modal kuat sebelum melakoni laga penentu di Bandung pada ajang bergengsi Asia tersebut.

Pertempuran kedua tim ini merupakan laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Sesuai jadwal, bentrokan sengit ini akan digelar di Stadion Ratchaburi, Thailand, pada Rabu, 11 Februari 2026, pukul 19.15 WIB.

1. Fokus Tinggi Menghadapi Fase Gugur

Adam Alis menyatakan bahwa seluruh penggawa Persib sudah berada dalam kondisi siap tempur untuk meladeni tantangan tim tuan rumah. Menurutnya, atmosfer fase gugur sangat berbeda dengan fase grup, sehingga kesalahan sekecil apa pun harus dihindari demi meraih hasil maksimal.

"Semua persiapan berjalan baik. Kami berharap mendapatkan hasil maksimal. Karena ini bukan fase grup lagi, ini 16 besar, kami harus maksimal," kata Adam Alis dilansir dari laman Persib, Selasa (10/2/2026).

Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC persibcoid

2. Waspadai Kekuatan Baru Tuan Rumah

Pemain bernomor punggung 18 itu mengakui bahwa Ratchaburi FC bukanlah lawan sembarangan, terlebih mereka dihuni oleh deretan pemain berpengalaman. Adam juga menyoroti pergerakan lawan yang baru saja mendatangkan amunisi tambahan untuk memperkuat skuad di level kompetisi tertinggi ini.