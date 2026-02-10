Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Layvin Kurzawa dan Sergio Castel Starter?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |22:01 WIB
Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Layvin Kurzawa dan Sergio Castel Starter?
Persib Bandung siap hadapi Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
RATCHABURI Persib Bandung bersiap menghadapi ujian krusial pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Skuad berjuluk Maung Bandung ini akan bertandang ke markas Ratchaburi FC di Stadion Ratchaburi, Thailand, Rabu 11 Februari pukul 19.15 WIB, dengan ambisi membawa pulang tiga poin penting.

Meski datang dengan status jawara Grup G, langkah Persib di Thailand sedikit terganjal karena absennya tiga pilar utama. Marc Klok, Julio Cesar, dan Beckham Putra harus diparkir oleh pelatih Bojan Hodak karena masalah cedera.

Namun, kehadiran bintang dunia Layvin Kurzawa dan kedalaman skuad yang mumpuni tetap membuat Maung Bandung optimistis bisa tampil habis-habisan.

1. Kekuatan Lini Tengah Tanpa Marc Klok

Absennya Marc Klok membuka pintu bagi para pemain lain untuk mengendalikan permainan. Bojan Hodak diprediksi akan mengandalkan Thom Haye sebagai pengatur ritme serangan. Gelandang naturalisasi tersebut kemungkinan besar akan bekerja sama dengan Adam Alis dan Luciano Guaycochea untuk menjaga keseimbangan transisi antarlini.

Adam Alis sendiri menegaskan seluruh penggawa Maung Bandung sudah dalam kondisi siap tempur dan tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Apalagi Adam Alis memastikan Persib mewaspadai Ratchaburi yang dianggap sebagai tim berpengalaman dengan beberapa amunisi baru di level tinggi.

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Semua persiapan berjalan baik. Kami berharap mendapatkan hasil maksimal. Karena ini bukan fase grup lagi, ini 16 besar, kami harus maksimal," tegas Adam Alis, dikutip Selasa (10/2/2026).

2. Potensi Debut Layvin Kurzawa

Sorotan utama tertuju pada mantan bek kiri Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa. Setelah hanya menjadi penghuni bangku cadangan di laga Super League 2025-2026 sebelumnya, laga kontra Ratchaburi berpotensi menjadi panggung debut resminya.

 

