HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |21:33 WIB
Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
Saksikan laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC secara live di RCTI. (Foto: MNC Media)
RCTI bakal menyiarkan secara langsung perjuangan Persib Bandung vs Ratchaburi FC di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Pertemuan wakil Indonesia dan Thailand itu pun akan berlangsung dua leg, di mana leg pertamanya digelar di markas Ratchaburi FC.

Ratchaburi FC mengandalkan kekuatan bermain di kandang, penguasaan bola, serta transisi cepat dan serangan dari sisi sayap. Disiplin permainan dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang menjadi senjata utama wakil Thailand ini.

Sementara itu, Persib Bandung datang dengan mental kuat dan permainan agresif. Diperkuat pemain anyar yang kaya akan pengalaman yaitu Layvin Kurzawa dan Dion Marx tentunya akan menampilkan permainan cantik dengan pressing intens, tempo cepat, kolektivitas tim, serta kualitas individu lini depan menjadi andalan Maung Bandung, baik saat bermain tandang maupun ketika tampil dominan di kandang dengan dukungan penuh Bobotoh.

Dua laga diprediksi berjalan dengan tensi tinggi, tempo cepat, dan pertarungan ketat di setiap lini. Gol bisa tercipta dari situasi bola mati maupun kesalahan kecil di tengah tekanan tinggi.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC
Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Berikut jadwal Leg 1 dan Leg 2 pertandingan AFC Champions League 2 2025-2026:

Leg I: RATCHABURI FC VS PERSIB BANDUNG, RABU, 11 FEBRUARI, PUKUL 18.30 WIB, SECARA LIVE DARI STADION RATCHABURI HANYA DI RCTI

Leg II: PERSIB BANDUNG VS RATCHABURI FC, RABU, 18 FEBRUARI, PUKUL 16.00 WIB, SECARA LIVE DARI STADION GELORA BANDUNG LAUTAN API HANYA DI RCTI

 

1 2
      
