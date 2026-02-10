Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Layvin Kurzawa Starter saat Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025- 2026?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |21:25 WIB
Layvin Kurzawa Starter saat Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025- 2026?
Pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

RATCHABURI – Teka-teki mengenai debut kompetitif Layvin Kurzawa bersama Persib Bandung kini mengarah pada panggung Asia. Eks bintang Paris Saint-Germain (PSG) tersebut dipastikan masuk dalam rombongan tim menuju Thailand untuk melakoni laga krusial kontra Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Ratchaburi, Na Muang, pada Rabu 11 Februari 2026 pukul 19.15 WIB ini, menjadi kesempatan besar bagi Kurzawa untuk unjuk gigi. Pasalnya, pemain asal Prancis tersebut sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan saat Maung Bandung menjamu Malut United di kompetisi domestik pekan lalu.

1. Misi Tiga Poin di Thailand

Meski baru bergabung dan menjalani latihan kurang dari sepekan bersama skuad asuhan Bojan Hodak, Kurzawa menegaskan kesiapannya untuk tampil maksimal. Ia mengusung ambisi tinggi untuk membantu Persib membawa pulang kemenangan dan menjaga gawang tim agar tidak kebobolan di markas lawan.

"(Target) kami memenangkan pertandingan ini, tampil dengan mentalitas yang bagus dan tidak kebobolan. Dan kami bisa mencetak gol sesuai dengan apa yang kita inginkan," ungkap Kurzawa, sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Selasa (10/2/2026).

Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung
Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung

Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini menyadari bahwa laga di level 16 besar Asia tidak akan berjalan mudah. Meski belum memiliki gambaran detail mengenai peta kekuatan Ratchaburi FC, ia percaya tim tuan rumah adalah lawan yang tangguh karena mampu melaju hingga fase gugur.

 

