Legenda Thailand Optimistis Ratchaburi FC Hajar Persib Bandung, Begini Katanya!

PELATIH Ratchaburi FC, Worrawot Srimaka, percaya diri timnya akan mengatasi Persib Bandung. Worrawot Srimaka yang berstatus pesepakbola legenda Thailand menegaskan, Ratchaburi FC akan melakukan segalanya untuk merebut kemenangan.

Ratchaburi FC akan bersua dengan Persib Bandung di leg I babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Ratchaburi Stadium, Ratchaburi, Thailand pada Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB.

Ratchaburi FC berupaya manfaatkan laga kandang. (Foto: Instagram/@rbfcofficial_)

Kemenangan di leg I akan menjadi modal apik untuk laga selanjutnya. Karena itu, Ratchaburi FC tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini.

1. Worrawot Srimaka Tak Takut Persib Bandung

Worrawot Srimaka menegaskan, timnya dalam kondisi mental yang bagus menjelang bersua Persib Bandung. Pelatih asli Thailand itu tahu Persib Bandung adalah tim berkualitas, tetapi dia tak gentar.

"Saya percaya diri untuk pertandingan kali ini (melawan Persib). Tim juga sangat percaya diri. Kita siap untuk pertandingan ini," kata Worrawot Srimaka, Okezone mengutip dari akun Facebook resmi Ratchaburi FC, Rabu (11/2/2026).

"Kami tahu Persib adalah tim yang bagus, mereka punya kualitas. Tetapi, kami juga mempunyai kualitas. Jadi itu akan menjadi laga yang menarik," sambung Worrawot Srimaka.