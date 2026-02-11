Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |10:24 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)
A
A
A

NA MUANG – Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah diketahui. Anda bisa klik di akhir artikel!

Laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung itu merupakan leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Positif

Ratchaburi FC (Foto: AFC/Vachira Kalong)

Jelang duel, kedua kesebelasan sama-sama menuai hasil positif. Ratchaburi mengalahkan Muangthong United 3-2. Sedangkan, Persib menang atas Malut United dengan skor 2-0.

Bedanya, Ratchaburi terakhir main pada Minggu 1 Februari 2026 di kandang sendiri. Sementara, Persib baru bertanding pada Jumat 6 Februari 2026 sehingga memiliki waktu persiapan lebih sedikit.

Ditambah lagi, Persib harus terbang ke Thailand. Alhasil, waktu istirahat untuk pemulihan serta persiapan lainnya menjadi lebih singkat.

Ratchaburi pun sedikit diunggulkan karena faktor istirahat yang lebih panjang dan berlaga sebagai tuan rumah. Namun, Persib tak bisa dianggap enteng.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/261/3200843/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_di_leg_i_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-ezqH_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/261/3200887/persib_bandung-48TQ_large.jpg
Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Layvin Kurzawa dan Sergio Castel Starter?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/261/3200882/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-2nwO_large.jpg
Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/261/3200881/layvin_kurzawa-XPMS_large.jpg
Layvin Kurzawa Starter saat Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025- 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/10/51/1675619/klub-sepeda-asc-monsters-buka-musim-2026-dengan-gelar-juara-asia-dys.webp
Klub Sepeda ASC Monsters Buka Musim 2026 dengan Gelar Juara Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/11/fajar_alamri.jpg
Pebiliar 5 Tahun Asal Indonesia Fajar Alamri Mendunia! Sampai Dilirik Efren Reyes
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement