Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar malam ini tersebut dapat disaksikan secara live di RCTI.

Ya, perjuangan Persib di AFC Champions League 2 2025-2026 akan berlanjut malam nanti. Mereka akan tandang ke markas Ratchaburi FC, yakni Stadion Ratchaburi, Thailand, pada Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Optimistis Menang

Kemenangan tentunya dibidik Persib dalam laga ini. Gelandang Maung Bandung -julukan Persib Bandung, yakni Adam Alis, pun memastikan siap tampil habis-habisan.

Adam Alis menyatakan bahwa seluruh penggawa Persib sudah berada dalam kondisi siap tempur untuk meladeni tantangan tim tuan rumah. Menurutnya, atmosfer fase gugur sangat berbeda dengan fase grup, sehingga kesalahan sekecil apa pun harus dihindari demi meraih hasil maksimal.

"Semua persiapan berjalan baik. Kami berharap mendapatkan hasil maksimal. Karena ini bukan fase grup lagi, ini 16 besar, kami harus maksimal," kata Adam Alis dilansir dari laman Persib, Rabu (11/2/2026).