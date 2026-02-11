Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |12:35 WIB
Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
Perisb Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar malam ini tersebut dapat disaksikan secara live di RCTI.

Ya, perjuangan Persib di AFC Champions League 2 2025-2026 akan berlanjut malam nanti. Mereka akan tandang ke markas Ratchaburi FC, yakni Stadion Ratchaburi, Thailand, pada Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB.

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Optimistis Menang

Kemenangan tentunya dibidik Persib dalam laga ini. Gelandang Maung Bandung -julukan Persib Bandung, yakni Adam Alis, pun memastikan siap tampil habis-habisan.

Adam Alis menyatakan bahwa seluruh penggawa Persib sudah berada dalam kondisi siap tempur untuk meladeni tantangan tim tuan rumah. Menurutnya, atmosfer fase gugur sangat berbeda dengan fase grup, sehingga kesalahan sekecil apa pun harus dihindari demi meraih hasil maksimal.

"Semua persiapan berjalan baik. Kami berharap mendapatkan hasil maksimal. Karena ini bukan fase grup lagi, ini 16 besar, kami harus maksimal," kata Adam Alis dilansir dari laman Persib, Rabu (11/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/261/3200949/simak_cara_nonton_live_streaming_ratchaburi_fc_vs_persib_bandung_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-jkqS_large.jpeg
Cara Nonton Live Streaming Ratchaburi FC vs Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/261/3200935/ratchaburi_fc_akan_menjamu_persib_bandung_di_leg_i_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-R5G7_large.jpg
Legenda Thailand Optimistis Ratchaburi FC Hajar Persib Bandung, Begini Katanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/261/3200932/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_di_leg_i_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-Zcsg_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/261/3200843/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_di_leg_i_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-ezqH_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/10/11/1675469/john-herdman-intens-pantau-pemain-timnas-indonesia-pssi-kami-tunggu-laporannya-rgm.webp
John Herdman Intens Pantau Pemain Timnas Indonesia, PSSI: Kami Tunggu Laporannya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/kiper_persib_bandung_teja_paku_alam_depan_fot.jpg
Persib Tak Gentar di Thailand, Teja Paku Alam Tegaskan Siap Tempur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement