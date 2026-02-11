Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Cara Nonton Live Streaming Ratchaburi FC vs Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |11:43 WIB
Cara Nonton Live Streaming Ratchaburi FC vs Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Klik di Sini!
Simak cara nonton live streaming Ratchaburi FC vs Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Ratchaburi FC dan Persib Bandung akan menjalani pertemuan perdana mereka di AFC Champions League 2 2025-2026 pada babak 16 besar. Leg pertama dijadwalkan berlangsung dengan laga tandang di markas Ratchaburi FC, Dragon Solar Park Stadium pada Rabu, 11 Februari 2026. Streaming di VISION+ dengan klik link di sini

Kedua tim dipastikan bertemu dalam dua leg, dengan Persib lebih dulu menjalani laga tandang sebelum bergantian menjamu Ratchaburi FC di kandang. Laga kedua atau leg penentuan dijadwalkan berlangsung Rabu, 18 Februari 2026, kick off pukul 19.15 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Ratchaburi FC (Foto: AFC/Vachira Kalong)
Ratchaburi FC (Foto: AFC/Vachira Kalong)

Pertandingan leg 1 ini menjadi tantangan baru bagi kedua tim. Persib Bandung memiliki pengalaman positif menghadapi klub asal Thailand. Modal dibawa Persib dari fase grup ACL 2 2025-2026.

Menghadapi Bangkok United sebelumnya, tim asuhan Bojan Hodak tampil konsisten dengan meraih dua kemenangan beruntun, menang 2-0 di Bangkok dan 1-0 di Bandung. Hasil tersebut menjadi bekal penting jelang tandang ke Thailand.

Jelang pertandingan, pelatih Bojan Hodak juga memberi perhatian khusus pada kondisi fisik para pemainnya. Ia memastikan seluruh skuad berada dalam kondisi optimal agar mampu tampil maksimal pada leg pertama.

Sementara itu, Ratchaburi FC datang dengan keuntungan bermain di kandang. Dukungan suporter tuan rumah berpotensi menjadi faktor penting bagi klub asal Thailand tersebut untuk menekan Persib sejak awal pertandingan.

 

Telusuri berita bola lainnya
