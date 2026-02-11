Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

RATCHABURI – Persib Bandung siap memulai petualangannya di fase gugur AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Sang pemuncak klasemen Super League Indonesia ini akan bertandang ke markas wakil Thailand, Ratchaburi FC, dalam laga leg pertama babak 16 besar yang digelar di Ratchaburi Stadium, Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB.

Laga ini diprediksi akan menyedot perhatian besar dari para pecinta sepak bola Tanah Air. Bagi Bobotoh yang tidak bisa hadir langsung ke Thailand, pertandingan sengit ini dapat disaksikan melalui layanan live streaming di Vision+.

1. Reuni Pramusim

Pelatih Persib, Bojan Hodak, memprediksi jalannya pertandingan akan berlangsung sangat alot. Hal ini berkaca pada pertemuan kedua tim saat masa pramusim lalu yang berakhir sama kuat dengan skor 2-2. Menurut juru taktik asal Kroasia tersebut, kekuatan kedua tim sudah teruji lantaran sama-sama berhasil lolos dari fase grup yang kompetitif.

"Saya yakin laga besok akan ketat. Pertandingan ini mungkin belum bisa ditentukan di leg pertama dan baru akan tuntas saat kami bermain di Bandung pada pertemuan kedua nanti," ujar Bojan Hodak dalam sesi konferensi pers, dikutip Rabu (11/2/2026).

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Meskipun membawa modal apik dari liga domestik, Maung Bandung datang dengan kondisi pincang. Beberapa pilar utama seperti Marc Klok, Julio Cesar, dan Beckham Putra dipastikan absen karena cedera.

Bojan juga belum menjamin akan menurunkan rekrutan anyar, Sergio Castel, karena sang pemain baru saja bergabung dengan tim. Namun, ia tetap optimis dengan 21 pemain yang dibawa ke Thailand.

2. Suntikan Motivasi dari Kehadiran Bobotoh di Thailand

Gelandang Persib, Adam Alis, menekankan betapa pentingnya dukungan suporter untuk membakar semangat juang pemain di lapangan. Ia berharap Bobotoh yang menempuh perjalanan jauh ke Thailand bisa memberikan teror suara selama 90 menit penuh demi membantu tim meraih hasil maksimal sebagai modal di leg kedua nanti.