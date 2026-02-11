Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Amunisi Baru Persib Bandung Siap Tempur, Layvin Kurzawa Cs Berpotensi Debut di Markas Ratchaburi FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |16:52 WIB
Amunisi Baru Persib Bandung Siap Tempur, Layvin Kurzawa Cs Berpotensi Debut di Markas Ratchaburi FC
Persib Bandung siap hadapi Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

RATCHABURIPersib Bandung berpeluang besar menurunkan tiga penggawa anyarnya, yakni Layvin Kurzawa, Sergio Castel, dan Dion Markx, saat bersua Ratchaburi FC di leg pertama 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Pelatih Maung Bandung, Bojan Hodak, memberikan sinyal hijau bagi para pemain rekrutan terbaru tersebut untuk mencatatkan menit bermain perdana mereka di Thailand.

Ya, Persib Bandung akan berhadapan dengan Ratchaburi FC di leg pertama babak 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Ratchaburi Stadium, Ratchaburi, Thailand pada Rabu (11/2/2026) pukul 19.15 WIB.

Laga tersebut penting bagi kedua tim, terkhusus Persib Bandung. Sebab pada leg kedua, Maung Bandung akan menjadi tuan rumah pertandingan.

Persib Bandung pun membawa kekuatan terbaiknya, termasuk para pemain baru. Kurzawa, Castel, dan Dion berpeluang debut untuk sang Pangeran Biru.

Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung
Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung

1. Sinyal Bojan Hodak Terkait Komposisi Pemain

Hodak membuka peluang tiga pemain itu untuk melakoni laga pertama bersama Persib. Namun, pelatih asal Kroasia itu belum berterus terang apakah ketiganya akan bermain sebagai starter.

 

Halaman:
1 2
      
