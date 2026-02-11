RATCHABURI – Persib Bandung tengah tertinggal 0-1 dari Ratchaburi FC di awal babak pertama leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026, pada Rabu (11/2/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Ratchaburi, tim berjuluk Maung Bandung tertinggal gara-gara gol cepat Tana di menit kelima.
Tim tuan rumah memang benar-benar mengurum pertahanan Persib. Bahkan ketika Tana mencetak gol, lini belakang Persib benar-benar kosong.
Tak heran Ratchaburi FC dengan mudah melepaskan umpan silang ke arah Denilson yang langsung di umpan kepada Tana yang juga berdiri bebas di kotak penalti Persib. Sepakan Tana pun tak mampu diantisipiasi oleh Teja Paku Alam.
Berikut Susunan Pemain
Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Patricio Matricardi, Federico Barba, Frans Putros, Alfeandra Dewangga; Eliano Reijnders, Thom Haye, Luciano Guaycochea; Andrew Jung, Berguinho, Uilliam Barros.
Pelatih: Bojan Hodak.
Ratchaburi FC XI: Kampon Phatomakkakul (PG); Jonathan Khemdee, Daniel Ting, Sidcley Pereira, Pedro Placeres; Gleyson Oliveira, Jakkaphan Kaewprom (C), Pinto; Jesse Curran, Thossawat, Denilson Jr.
(Rivan Nasri Rachman)