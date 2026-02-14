Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United Bantai Persijap Jepara 4-0, Lucas Cardoso: Bukti Kerja Keras Kami!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |05:00 WIB
Malut United Bantai Persijap Jepara 4-0, Lucas Cardoso: Bukti Kerja Keras Kami!
Malut United menang 4-0 atas Persijap Jepara di pekan ke-20 Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

GELANDANG Malut United, Lucas Cardoso, bangga timnya menang 4-0 atas Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Jumat 13 Februari 2026 malam WIB. Lucas Cardoso mengatakan Malut United meraih kemenangan seperti layaknya sebuah keluarga.

“Selamat kepada rekan-rekan pemain. Kami berjuang bersama, memenangkan pertandingan seperti layaknya keluarga,” kata Lucas Cardoso dalam konferensi pers pascalaga.

Empat gol Laskar Kie Raha masing-masing dicetak oleh Igor Inocencio (11’), Ciro Alves (23’), Tyronne del Pino (68’), dan David Da Silva (77’).

1. Debut Starter Lucas Cardoso Bersama Malut United

Malut United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Lucas yang pertama kali tampil sebagai starter bersyukur atas raihan tiga poin malam ini. Gelandang asal Brasil itu turut berkontribusi dalam proses gol ke-3 setelah bola liar dari sundulannya disambut Tyronne yang kemudian membuat bola menembus jala Persijap Jepara.

“Saya sangat senang karena tim berhasil meraih tiga poin. Malam ini menjadi pembuktian dari hasil kerja keras kami dalam setiap pertandingan,” kata Lucas.

Malut United tampil efektif dengan mencetak 4 gol dari 7 kali percobaan. Di sisi lain, Persijap Jepara yang juga melepaskan total 7 tembakan hanya mampu mencatatkan 3 tendangan tepat sasaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/49/3201426/gustavo_almeida_minta_the_jakmania_terus_dukung_persija_jakarta_gustavo70-F2sM_large.jpg
Performa Persija Jakarta Merosot, Gustavo Almeida: Terus Dukung Kami The Jakmania!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/49/3201424/persija_jakarta_kalah_0_2_dari_arema_fc_di_super_league_2025_2026-VYst_large.jpg
Ketum The Jakmania Ultimatum Persija Jakarta: Wajib Sapu Bersih jika Ingin Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/49/3201492/malut_united_menang_4_0_atas_persijap_jepara_di_super_league_2025_2026-v4Wu_large.jpg
Hasil Malut United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Laskar Kie Raha Cukur Tamunya 4-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/49/3201487/gustavo_almeida_yakin_betul_persija_jakarta_masih_bisa_mengejar_persib_bandung-6nfR_large.jpg
Persija Jakarta Makin Tertinggal dari Persib Bandung, Gustavo Almeida: Masih Belum Berakhir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/13/11/1676563/8-pelatih-liga-inggris-dipecat-musim-ini-sean-dyche-jadi-korban-teranyar-kwf.webp
8 Pelatih Liga Inggris Dipecat Musim Ini: Sean Dyche Jadi Korban Teranyar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/18/michael_carrick.jpg
Carrick Bawa MU Tak Terkalahkan di 5 Laga, Setan Merah Malah Lirik Tuchel
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement