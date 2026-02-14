Malut United Bantai Persijap Jepara 4-0, Lucas Cardoso: Bukti Kerja Keras Kami!

Malut United menang 4-0 atas Persijap Jepara di pekan ke-20 Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)

GELANDANG Malut United, Lucas Cardoso, bangga timnya menang 4-0 atas Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Jumat 13 Februari 2026 malam WIB. Lucas Cardoso mengatakan Malut United meraih kemenangan seperti layaknya sebuah keluarga.

“Selamat kepada rekan-rekan pemain. Kami berjuang bersama, memenangkan pertandingan seperti layaknya keluarga,” kata Lucas Cardoso dalam konferensi pers pascalaga.

Empat gol Laskar Kie Raha masing-masing dicetak oleh Igor Inocencio (11’), Ciro Alves (23’), Tyronne del Pino (68’), dan David Da Silva (77’).

1. Debut Starter Lucas Cardoso Bersama Malut United

Lucas yang pertama kali tampil sebagai starter bersyukur atas raihan tiga poin malam ini. Gelandang asal Brasil itu turut berkontribusi dalam proses gol ke-3 setelah bola liar dari sundulannya disambut Tyronne yang kemudian membuat bola menembus jala Persijap Jepara.

“Saya sangat senang karena tim berhasil meraih tiga poin. Malam ini menjadi pembuktian dari hasil kerja keras kami dalam setiap pertandingan,” kata Lucas.

Malut United tampil efektif dengan mencetak 4 gol dari 7 kali percobaan. Di sisi lain, Persijap Jepara yang juga melepaskan total 7 tembakan hanya mampu mencatatkan 3 tendangan tepat sasaran.