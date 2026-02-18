Jadwal dan Link Live Streaming Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Bodo/Glimt vs Inter Milan, Club Brugge vs Atletico Madrid

Simak jadwal dan link live streaming Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026 dini hari nanti (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Leg I Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026 resmi dimulai pada 18-19 Februari dan langsung menghadirkan deretan laga panas. Seluruh pertandingan bisa disaksikan melalui live streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Dari hasil leg pertama yang terlihat pada pertandingan hari ini, sejumlah duel besar menghasilkan skor menarik sekaligus membuka peluang dramatis pada leg kedua. Galatasaray tampil luar biasa dengan kemenangan meyakinkan 5-2 atas Juventus.

Sementara itu, laga derby Prancis berlangsung sengit ketika AS Monaco harus mengakui keunggulan Paris Saint-Germain dengan skor tipis 2-3. Hasil ini membuat leg kedua dipastikan berlangsung panas.

Real Madrid sukses mencuri kemenangan penting 1-0 melawan Benfica, sementara Borussia Dortmund mengamankan keunggulan dua gol tanpa balas atas Atalanta. Hasil-hasil tersebut menunjukkan persaingan musim ini berlangsung ketat, dengan beberapa tim unggul namun belum sepenuhnya aman.

Selain hasil pertandingan, gambar klasemen musim 2025-2026 juga menunjukkan betapa ketatnya persaingan di fase liga sebelumnya. Arsenal berhasil memimpin klasemen dengan performa impresif dan rekor kemenangan sempurna, diikuti oleh Bayern Munich yang tampil konsisten di posisi kedua.