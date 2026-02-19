Inter Milan Dipermalukan Bodo/Glimt 1-3, Cristian Chivu Enggan Salahkan Lapangan

PELATIH Inter Milan, Cristian Chivu, tak mau mencari-cari alasan usai kalah 1-3 dari FK Bodo/Glimt di Leg I Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026. Ia sadar tuan rumah lebih terbiasa main dengan lapangan tersebut.

Duel FK Bodo/Glimt vs Inter Milan itu berlangsung di Stadion Aspmyra, Bodo, Norwegia, Kamis (19/2/2026) dini hari WIB. Tuan rumah sukses memanfaatkan kondisi lapangan untuk menang 3-1.

Tiga gol Bodo/Glimt disumbang Sondre Brunstad Fet (20’), Jens Petter Hauge (61’), dan Kasper Hogh (64’). Sedangkan satu-satunya gol Inter dicetak Pio Esposito (30’).

1. Kondisi Lapangan

Inter memang kesulitan dalam laga tersebut karena kondisi lapangan di Stadion Aspmyra. Sebab, mereka menggunakan lapangan dengan rumput artifisial alih-alih natural seperti d Giuseppe Meazza (Milan).

“Kami sudah mencoba tanpa melihat kondisi lapangan. Tapi ini bukan alasan dan saya tidak bisa terlalu kejam dengan pemain,” tukas Chivu, melansir dari Football Italia, Kamis (19/2/2026).

“Mereka lebih terbiasa dengan lapangan, tapi ini bukan alasan. Situasinya masih terbuka. Kami tahu mereka bisa melukai Anda lewat serangan balik. Kami berusaha membalikkan keadaan di Milan,” tegas pria asal Rumania itu.