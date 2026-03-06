Begini Pola Makan Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra di Tengah Jadwal Padat Persib Bandung

WINGER Persib Bandung dan Timnas Indonesia, Beckham Putra, mempunyai cara jitu untuk menjaga pola makan di tengah padatnya jadwal Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Beckham Putra mengatakan, pola makan sangat penting karena berpengaruh kepada kondisi kebugarannya.

Beckham Putra memiliki tantangan untuk tetap menjaga pola makan di tengah bulan suci Ramadhan. Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan berpuasa di bulan Ramadhan bukan sekadar menjalankan kewajiban religi, melainkan ujian profesionalisme.

1. Komitmen Jaga Asupan Makanan

Pemain kelahiran Bandung, Jawa Barat, itu menyadari nutrisi dan istirahat merupakan modal utama untuk selalu tampil maksimal di Persib Bandung. Beckham Putra mengaku sering tergoda untuk menyantap sajian yang sesuai seleranya.

Namun, Beckham Putra memilih untuk bersabar. Pemain Timnas Indonesia itu menyadari padatnya jadwal Persib Bandung membuatnya harus memiliki komitmen untuk menjaga pola makan dan kebugaran.

“Harus jaga makan dan jaga istirahat. Itu jadi tambahan energi. Apalagi di puasa kali ini banyak pertandingan, lima laga penting. Kami harus benar-benar fokus demi meraih hasil maksimal,” kata Beckham Putra, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (6/3/2026).

2. Enggan Makan Gorengan

Beckham Putra juga mengakui, salah satu tantangan saat berpuasa di bulan Ramadan adalah maraknya hidangan takjil yang digoreng. Namun, Beckham Putra memilih untuk tidak mengonsumsinya. Bahkan menjalani tahun kedua Ramadan bersama istrinya, Beckham Putra tetap menjalankan kedisiplinannya di meja makan.