Hasil Mansfield Town vs Arsenal di Piala FA 2025-2026: Menang Tipis 2-1, The Gunners Melaju ke Perempatfinal

Arsenal menang tipis 2-1 atas tuan rumah Mansfield Town di Piala FA 2025-2026 (Foto: X/@Arsenal)

MANSFIELD – Hasil Mansfield Town vs Arsenal di Piala FA 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Field Mill, Mansfield, Sabtu (7/3/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Gunners.

Dua gol Arsenal dicetak Noni Madueke (41’) dan Eberechi Eze (66’). Sementara, gol Mansfield Town dihasilkan oleh Will Evans (50’).

Mansfield Town vs Arsenal di Piala FA 2025-2026 (Foto: Instagram/@mansfieldtownfc)

Jalannya Pertandingan

Seperti biasa, Arsenal tampil dominan sejak peluit dibunyikan. Baru empat menit, Max Dowman menjajal peruntungan tapi sepakannya terlalu pelan hingga mudah ditangkap kiper Liam Roberts.

Tuan rumah tidak tinggal diam. Di menit ke-14, Tyler Roberts melepaskan tembakan yang melenceng tipis saja dari gawang Kepa Arrizabalaga. Selang tiga menit, giliran upaya Rhys Oates yang melebar.

Menit ke-29, Dowman melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Tapi, kiper dengan gemilang menepisnya. Kerja keras Arsenal baru berbuah di menit ke-41.

Berawal dari tendangan penjuru, Gabriel Martinelli menyodorkan bola ke depan kotak penalti. Madueke melepaskan tembakan yang membuat kiper terperangah. Arsenal unggul 1-0 hingga jeda.

Usai rehat, seisi stadion bergemuruh di menit ke-50! Sebuah kesalahan di lini belakang harus dibayar mahal oleh Arsenal. Pasalnya, Evans mampu menaklukkan Kepa dengan mudah. Skor 1-1.