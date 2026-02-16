4 Klub Liga Indonesia yang Pernah Dibela Bio Paulin, Nomor 1 Dibawa 3 Kali Juara!

Berikut empat klub Liga Indonesia yang pernah dibela Bio Paulin (Foto: Instagram/@biopaulinpierre)

BERIKUT empat klub Liga Indonesia yang pernah dibela Bio Paulin. Salah satunya mampu dibawa hingga tiga kali menjadi juara.

Nama Bio Paulin cukup melegenda di sepakbola Indonesia. Sosoknya yang tinggi besar dan tanpa kompromi saat berlaga di lapangan hijau, membuat siapa saja terkesan.

Namun, karakternya yang lucu dan unik di luar lapangan, membuat Bio disukai masyarakat Indonesia. Apalagi, kini sang mantan pesepakbola telah dinaturalisasi dan menjadi WNI.

Lalu, siapa saja empat klub Liga Indonesia yang pernah dibela Bio Paulin? Simak ulasan berikut ini.

4 Klub Liga Indonesia yang Pernah Dibela Bio Paulin

1. Persipura Jayapura

Klub satu ini paling lama dibela Bio tepatnya pada 2007-2016. Bersama Mutiara Hitam, pesepakbola berpostur 187 cm tersebut mampu tiga kali juara Liga Indonesia yakni 2008-2009, 2010-2011, dan 2013.

Bio termasuk pemain asing dengan pengabdian terpanjang di Persipura. Tidak heran bila pria kelahiran Nanga Eboko (Kamerun) ini jadi legenda di Jayapura.

2. Mitra Kukar

Klub ini adalah tempat Bio memulai kariernya di Liga Indonesia. Ia menginjakkan kaki di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada 1 Juli 2006 dan membela Mitra Kukar selama setengah musim.

Bio bergabung dengan Naga Mekes dari Achille FC di Liga Kamerun. Bisa dibilang, Mitra Kukar menjadi pintu masuk sang pesepakbola dengan dunia bal-balan Tanah Air.