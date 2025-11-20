Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Bojan Hodak Heran Banten Warriors Memble Musim Ini

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |20:38 WIB
Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Bojan Hodak Heran Banten Warriors Memble Musim Ini
Bojan Hodak prediksi Dewa United bangkit di Super League 2025-2026. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
PERSIB Bandung akan kembali melanjutkan perjalanannya di Super League 2025-2026. Kali ini lawan yang dihadapi adalah Dewa United.

Pertandingan ke-10 Persib Bandung ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada  Jumat, 21 November 2025 pukul 19.00 WIB. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak meyakini ini akan menjadi laga yang sulit bagi timnya. Menurut Bojan Hodak, Dewa United merupakan salah satu tim terbaik di Indonesia.

“Dan saya saya memprediksi mereka akan berada di posisi empat besar musim ini,” kata Bojan Hodak di Stadion GBLA, Kamis (20/11/2025).

1. Bojan Hodak Heran Dewa United Memble Musim Ini

Dewa United kalah empat kali beruntun di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
Dewa United kalah empat kali beruntun di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Namun, pelatih asal Kroasia ini mengaku heran dengan penampilan Dewa United akhir-akhir ini. Tim berjuluk Banten Warriors itu tidak bisa menang dalam lima pertandingan terakhir dengan empat di antaranya mengalami kekalahan secara beruntun.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, musim lalu mereka finis di peringkat kedua dan mereka adalah tim yang terbilang sama tanpa mengubah banyak pemain. Tapi mungkin karena beberapa alasan, mereka menurun,” tegas Bojan Hodak.

“Tapi, saya yakin mereka besok akan bermain all out, musim lalu mereka mengalahkan kami di sini jadi kami harus fokus ke pertandingan, mengerahkan 100 persen kemampuan,” kata eks pelatih Timnas Malaysia U-19 ini.

 

