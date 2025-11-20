Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Krisis Pemain Jelang Laga Krusial: Persib Bandung Tanpa Tiga Pilar saat Jamu Dewa United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |12:57 WIB
Krisis Pemain Jelang Laga Krusial: Persib Bandung Tanpa Tiga Pilar saat Jamu Dewa United
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNGPersib Bandung harus menghadapi tantangan berat menjelang pertandingan lanjutan Super League 2025-2026 karena belum bisa diperkuat oleh dua pemain kunci, Adam Alis dan Federico Barba, saat menjamu Dewa United. Laga penting ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat 21 November 2025.

1. Absen karena Cedera dan Sanksi Kartu

Dilansir dari laman resmi Persib, tim berjuluk Maung Bandung itu telah memaksimalkan sesi latihan resmi mereka di Stadion GBLA pada Kamis (20/11/2025). Sayangnya, Adam Alis dan Federico Barba dipastikan absen karena masih menjalani program pemulihan cedera dan belum bergabung dengan latihan tim utama.

Selain masalah cedera, pelatih Bojan Hodak juga dipastikan kehilangan gelandang bertahan asal Argentina, Luciano Guaycochea. Pemain tersebut tidak dapat tampil karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu merah.

Dalam sesi latihan yang dipimpin oleh pelatih fisik Miro Petric, seluruh pemain memulai program dengan peregangan. Kabar baik datang dari Muhammad Rezaldi Hehanussa, yang terlihat sudah pulih dari cedera.

Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC persibcoid
Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC persibcoid

Rezaldi tampak sudah melahap semua program latihan yang diberikan tim pelatih Persib, menunjukkan kondisi yang semakin membaik setelah absen cukup lama.

 

Halaman:
1 2
      
