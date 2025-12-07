Bobotoh Syukuran Ramon Tanque Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung, Pesta Nasi Tumpeng!

BOBOTOH menggelar syukuran sederhana setelah Ramon Tanque mencetak gol perdana untuk Persib Bandung. Syukuran itu digelar di Bandung Belongs To Us yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam unggahan akun @bandungfootballcom, sekira puluhan Bobotoh hadir di halaman Bandung Belongs To Us. Terlihat mereka memadati lokasi untuk doa bareng sekaligus makan bersama. Tak tanggung-tanggung, panitia syukuran menyajikan nasi tumpeng untuk disantap!

1. Ramon Tanque Didoakan Makin Tajam

Bobotoh gelar syukuran rayakan gol pertama Ramon Tanque untuk Persib Bandung. (Foto: X/@bandungfootballcom)

Saat proses syukuran berlangsung, Ramon Tanque didoakan makin tajam. Dalam salah satu standing banner yang ada, terlihat tulisan “Syukuran Gol Pertama Ramon Tanque, Semoga Semakin Ganas dan Trengginas di Depan Gawang Lawan”.

Ramon Tanque yang berstatus top skor Liga Kamboja 2024-2025, diharapkan menjadi mesin gol Persib Bandung musim ini. Sayangnya di awal musim, penyerang asal Brasil ini mengalami cedera ketika Maung Bandung menjalani laga pramusim kontra klub asal Australia, Western Sydney Wanderers.

Setelah pulih dari cedera, penyerang 27 tahun ini juga kesulitan mencetak gol. Beberapa peluang emas yang didapat penyerang 188 sentimeter ini, selalu dapat digagalkan kiper lawan.

Sampai akhirnya Ramon Tanque berhasil pecah telur saat Persib Bandung menang 3-1 atas Borneo FC dalam laga tunda Super League 2025-2026, Jumat 5 Desember 2025 malam WIB. Saat itu memanfaatkan umpan silang Beckham Putra, sundulan Ramon Tanque gagal diantisipasi dengan sempurna kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata