Persija Jakarta Siapkan Rencana Baru Bareng Shin Tae-yong demi Target Juara

JAKARTA – Persija Jakarta mulai menyusun rencana usai menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih. Macan Kemayoran memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk mematangkan berbagai kebutuhan sebelum kompetisi dimulai.

Meski begitu, Persija masih belum mengumumkan secara rinci seluruh agenda yang akan dijalankan selama masa pramusim. Manajemen saat ini masih melakukan pembahasan terkait program yang akan diterapkan.

1. Sudah Punya Opsi

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyebut klub sebenarnya sudah memiliki beberapa opsi kegiatan persiapan. Salah satunya adalah kemungkinan mengikuti turnamen pramusim, meski keputusan akhir masih dalam tahap pematangan.

Menurut Prapanca, agenda pramusim harus disesuaikan dengan kebutuhan tim di bawah arahan Shin. Selain itu, jadwal berkumpul pemain dan kesiapan program latihan juga menjadi pertimbangan utama.

Persija juga terus melakukan komunikasi dengan Shin terkait rencana pertandingan uji coba. Manajemen ingin memastikan setiap agenda yang dipilih dapat memberikan manfaat maksimal untuk persiapan tim.

“Selanjutnya kebutuhan pra musim atau jadwal friendly match nanti saya harus diskusi dengan Coach Shin Tae-yong, seperti tim kapan kumpul dan schedule-nya,” kata Prapanca, dikutip dari laman resmi iLeague, Minggu (14/6/2026).