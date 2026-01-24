Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Link Live Streaming Barcelona vs Real Oviedo di Vision+, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |20:59 WIB
Saksikan laga Barcelona vs Real Oviedo di Vision+. (Foto: MNC Media)
LINK live streaming laga Barcelona vs Real Oviedo di matchday ke-21 Liga Spanyol 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan dua tim yang berada di posisi ekstrem klasemen ini dapat disaksikan secara langsung di beIN Sports1 serta melalui streaming di Vision+, dengan klik di sini.

Barcelona memegang status sebagai pemuncak klasemen sementara LaLiga. Performa konsisten sepanjang musim membuat Blaugrana kokoh di posisi teratas dan unggul jauh dari para pesaingnya. Bermain di kandang sendiri, Barcelona membidik kemenangan demi menjaga jarak aman dalam perburuan gelar juara.

Sebaliknya, Real Oviedo justru tengah berada dalam situasi sulit. Mereka terpuruk di dasar klasemen dan menghadapi tekanan besar untuk segera bangkit. Jarak poin kedua tim pun terbilang sangat mencolok, dengan Barcelona unggul 36 poin atas Real Oviedo, mencerminkan perbedaan performa yang signifikan sepanjang musim ini.

Meski di atas kertas Barcelona jauh lebih diunggulkan, laga ini tetap menyimpan potensi kejutan. Jangan sampai ketinggalan keseruannya, simak jadwal tayang berikut:

Barcelona vs Real Oviedo
Jadwal Barcelona vs Real Oviedo

Hari/Tanggal: Minggu, 25 Januari 2026

Kick-off: 22.10 WIB

Siaran langsung: beIN Sports 1

Live streaming: VISION+

 

