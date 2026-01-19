Hasil Real Sociedad vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026: Kalah 1-2, Blaugrana Dipepet Real Madrid!

BARCELONA di luar dugaan kalah 1-2 dalam lawatan ke markas Real Sociedad, Stadion Anoeta, dalam lanjutan pekan ke-20 Liga Spanyol 2025-2026 pada Senin (19/1/2026) dini hari WIB. Efek kekalahan ini, Blaugrana -julukan Barcelona- mulai dipepet Real Madrid di klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026.

Barcelona asuhan Hansi Flick memang masih memimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan 49 angka. Namun, Blaugrana -julukan Barcelona- hanya unggul satu angka atas Real Madrid di posisi dua.

Jalannya Pertandingan

Atmosfer Stadion Anoeta di laga Real Sociedad vs Barcelona. (Foto: X/@RealSociedad)

Pelatih Hansi Flick menurunkan formasi andalannya, yakni 4-2-3-1 dalam laga ini. Ferran Tores diperankan sebagai ujung tombak, didukung pemain-pemain berkualitas dari lini kedua seperti Lamine Yamal, Fermin Lopez dan Dani Olmo.

Di sisi lain, Real Sociedad asuhan Pellegrino Matarazzo memainkan pola 4-4-2. Strategi serangan balik mereka terapkan untuk menghukum pertahanan Barcelona.

Secara penguasaan bola, Barcelona sangat dominan. Pedri dan kawan-kawan mencatatkan ball possession mencapai 73 persen, berbanding 27 persen milik Real Sociedad.

Tak hanya dari segi penguasaan bola, Barcelona juga lebih garang dalam upaya pembuatan peluang. Barcelona membuat sembilan shot on target, berbanding tiga milik Real Sociedad.