Jadwal dan Link Live Streaming Real Sociedad vs Barcelona di LaLiga 2025-2026 di Vision+!

JADWAL dan link live streaming laga Real Sociedad vs Barcelona di matchday ke-20 LaLiga 2025-2026 dapat Anda ketahui. Pertandingan yang dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ itu tepatnya akan berlangsung pada Senin 19 Januari 2026 pukul 03.00 WIB, dengan klik di sini.

Barcelona datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Blaugrana baru saja meraih gelar juara Supercopa. Di kompetisi LaLiga sendiri, Barcelona saat ini telah mengoleksi 49 poin dan terus bersaing ketat di papan atas klasemen.

Pertemuan kedua tim ini selalu menyajikan duel menarik, baik dari segi kualitas permainan maupun intensitas laga. Apakah Barcelona mampu membawa pulang tiga poin, atau justru Real Sociedad yang membuat kejutan?

Real Sociedad vs Barcelona

Dukung tim favorit kamu dengan menyaksikan pertandingan ini secara langsung di VISION+. Berikut jadwal Real Sociedad vs Barcelona di LaLiga 2025-2026:

Hari/Tanggal: Senin, 19 Januari 2026

Waktu: 02:55 WIB

Channel: beIN Sports 1

Live streaming: VISION+, klik link di sini