Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Real Sociedad vs Barcelona di LaLiga 2025-2026 di Vision+!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |13:13 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Real Sociedad vs Barcelona di LaLiga 2025-2026 di Vision+!
Saksikan laga Real Sociedad vs Barcelona di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming laga Real Sociedad vs Barcelona di matchday ke-20 LaLiga 2025-2026 dapat Anda ketahui. Pertandingan yang dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ itu tepatnya akan berlangsung pada Senin 19 Januari 2026 pukul 03.00 WIB, dengan klik di sini.

Barcelona datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Blaugrana baru saja meraih gelar juara Supercopa. Di kompetisi LaLiga sendiri, Barcelona saat ini telah mengoleksi 49 poin dan terus bersaing ketat di papan atas klasemen.

Pertemuan kedua tim ini selalu menyajikan duel menarik, baik dari segi kualitas permainan maupun intensitas laga. Apakah Barcelona mampu membawa pulang tiga poin, atau justru Real Sociedad yang membuat kejutan?

Real Sociedad vs Barcelona
Real Sociedad vs Barcelona

Dukung tim favorit kamu dengan menyaksikan pertandingan ini secara langsung di VISION+. Berikut jadwal Real Sociedad vs Barcelona di LaLiga 2025-2026:

Hari/Tanggal: Senin, 19 Januari 2026

Waktu: 02:55 WIB

Channel: beIN Sports 1

Live streaming: VISION+, klik link di sini

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/46/3195975/real_madrid_menang_2_0_atas_levante_di_liga_spanyol_2025_2026-yVWC_large.jpeg
Hasil Real Madrid vs Levante di Liga Spanyol 2025-2026: Los Blancos Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/46/3195049/kylian_mbappe-1mUc_large.jpg
Gara-Gara Larang Pemain Real Madrid Hormati Barcelona di Final Piala Super Spanyol 2026, Kylian Mbappe Panen Hujatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/46/3195040/javier_tebas-8dut_large.jpg
LALIGA Ajak Raksasa Teknologi Berhenti Tutup Mata Terhadap Praktik Pembajakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/46/3195050/xabi_alonso_resmi_tinggalkan_real_madrid_realmadridcom-Ehtc_large.jpg
Xabi Alonso Resmi Tinggalkan Real Madrid, Alvaro Arbeloa Jadi Penggantinya
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/18/11/1667195/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-arne-slot-terancam-dipecat-xcb.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Arne Slot Terancam Dipecat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/01/winger_anyar_persib_bandung_saddil_ramdani.jpg
Saddil Ramdani Kirim Kode Keras untuk John Herdman: Rindu Pakai Jersey Garuda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement