HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Lazio vs Napoli di Liga Italia 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, Partenopei Menang 2-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |20:29 WIB
Hasil Lazio vs Napoli di Liga Italia 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, <i>Partenopei</i> Menang 2-0
Napoli menang 2-0 atas Lazio di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@SerieA_EN)
A
A
A

ROMA – Hasil Lazio vs Napoli di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Duel di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (4/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk I Partenopei.

Dua gol Napoli dicetak oleh Leonardo Spinazzola (13’) dan Amir Rrahmani (32’). Sementara, duel ini menghasilkan tiga kartu merah di mana dua di antaranya untuk Lazio.

Lazio vs Napoli di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@SerieA_EN)
Lazio vs Napoli di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@SerieA_EN)

Jalannya Pertandingan

Napoli mengambil kendali permainan begitu peluit berbunyi. Hasilnya baru dipetik di menit ke-13. Aksi Matteo Politano di sayap kanan, diakhiri dengan umpan silang ke kotak penalti Lazio.

Di sana, Spinazzola yang datang dari blindside, langsung melepaskan tembakan setengah voli. Aksinya membuat Ivan Provedel terperangah. Tim tamu memimpin 1-0.

Unggul, Napoli nyaman bermain. Mereka tak membiarkan Lazio mengembangkan permainannya. Rrahmani menambah keunggulan di menit ke-32 usai menyundul umpan tendangan bebas Politano.

Menit 38, Eljif Elmas hampir membuat skor jadi 3-0 andai tandukannya tidak mengenai mistar. Setelah itu, pertandingan minim peluang. Skor 2-0 menutup babak pertama.

Usai rehat, pertandingan kembali berjalan sengit. Serangan kedua kesebelasan lebih banyak mentah di lapangan tengah atau ketika memasuki sepertiga akhir.

 

