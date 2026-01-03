Link Live Streaming Sassuolo vs Parma di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Jadi Tembok Lagi? Klik di Sini!

LINK live streaming Sassuolo vs Parma di lanjutan pekan ke-18 Liga Italia 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, menaruh perhatian penuh menjelang laga melawan Parma.

Fabio Grosso meminta Jay Idzes dan kawan-kawan waspada terhadap skema lemparan ke dalam dari lawan. Sassuolo akan bersua Parma di pekan ke-18 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Mapei Stadium, Emillia Romagna, Italia pada Sabtu (3/1/2026) pukul 21.00 WIB.

1. Fabio Grosso Waspadai Parma

Fabio Grosso berambisi tingkatkan performa Sassuolo

Fabio Grosso mengakui Parma sebagai lawan yang merepotkan. Menurut legenda Timnas Italia itu, Parma memiliki skema permainan variatif serta pemain-pemain yang berbahaya di setiap posisi.

"Mereka adalah tim yang membuat pilihan bagus di awal musim, fokus pada pemain muda yang saya kenal. Mereka memiliki banyak pemain yang menjanjikan, bersama dengan beberapa pemain senior yang mencoba mendukung tim," kata Fabio Grosso, Okezone mengutip dari Sassuolo News, Sabtu (3/1/2026).

"Mereka adalah tim yang telah melakukan rotasi, dimulai dengan fase pertahanan yang sangat hati-hati, dan sekarang mereka melepaskan pemain-pemain menyerang yang mereka miliki. Mereka memiliki berbagai opsi, kita harus pandai mengenali solusinya, dan kuncinya adalah mempersiapkan diri untuk memainkan pertandingan yang hebat," sambung pelatih yang membantu Timnas Italia juara Piala Dunia 2006.

2. Parma Andal saat Lepaskan Lemparan ke Dalam

Salah satu karakteristik permainan Parma adalah mengandalkan lemparan ke dalam. Fabio Grosso menilai, taktik itu memang berbahaya bagi pertahanan lawan.