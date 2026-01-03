Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Nilai Pasar Meroket, Jay Idzes Diakui sebagai Tulang Punggung Pertahanan Sassuolo

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |02:35 WIB
Nilai Pasar Meroket, Jay Idzes Diakui sebagai Tulang Punggung Pertahanan Sassuolo
Nilai pasar Jay Idzes meroket per Desember 2025 (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

NILAI pasar Jay Idzes meroket per Desember 2025. Hal itu membuktikan pentingnya sosok kapten Timnas Indonesia tersebut di lini pertahanan Sassuolo, bahkan dianggap sebagai tulang punggung.

Idzes memulai musim pertamanya bersama Sassuolo pada 2025-2026. Pemain berusia 25 tahun itu direkrut dari Venezia untuk mempertebal lini pertahanan skuad asuhan Fabio Grosso yang baru promosi. 

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

Hasilnya manis di mana Idzes mampu beradaptasi dengan cepat. Ia juga mendapatkan tandem anyar yakni Tarik Muharemovic. Keduanya tampil kompak dan solid menghalau serangan lawan. 

1. Nilai Pasar Meroket

Idzes sejauh ini telah tampil sebanyak 16 pertandingan di Liga Italia 2025-2026. Menurut WhoScored, pria kelahiran Mierlo (Belanda) itu adalah bek yang kuat membaca permainan lawan tapi lemah dalam duel dan mengumpan. 

Sementara, media Italia, Tuttomercatoweb, menilai bek Timnas Indonesia itu sebagai tulang punggung pertahanan Sassuolo. Hal itu terbukti dari peningkatan pesan nilai pasarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/47/3192811/duet_tarik_muharemovic_dan_jay_idzes_di_lini_belakang_sassuolo_mencuri_perhatian_di_liga_italia_2025_2026-TkfK_large.jpg
Tarik Muharemovic Nyaman Berduet dengan Jay Idzes di Sassuolo: Kami Bisa Tunjukkan Lebih Banyak Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/47/3192796/jay_idzes-RQfC_large.jpg
Media Italia Blak-blakan Juluki Jay Idzes sebagai Anjing Penjaga Pertahanan Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/47/3192459/performa_jay_idzes_terus_meningkat_bersama_sassuolo_jayidzes-cfXS_large.jpg
Penyebab Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Dipuji Eks Bek Juventus di Laga Bologna vs Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/47/3192351/jay_idzes_dan_tarik_muharemovic_bikin_kolaborasi_apik_di_lini_pertahanan_sassuolo_jayidzes-HyPU_large.jpg
Juara Piala Dunia 2006 Takjub Lihat Kolaborasi Jay Idzes-Tarik Muharemovic di Laga Bologna vs Sassuolo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/50/1662147/10-duel-tinju-paling-ditunggu-tahun-2026-ada-tyson-fury-vs-anthony-joshua-oie.webp
10 Duel Tinju Paling Ditunggu Tahun 2026: Ada Tyson Fury vs Anthony Joshua!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/sergio_ramos.jpg
Bikin Geger La Liga! Sergio Ramos Disebut Negosiasi Beli Sevilla
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement