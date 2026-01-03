Nilai Pasar Meroket, Jay Idzes Diakui sebagai Tulang Punggung Pertahanan Sassuolo

Nilai pasar Jay Idzes meroket per Desember 2025 (Foto: Instagram/@jayidzes)

NILAI pasar Jay Idzes meroket per Desember 2025. Hal itu membuktikan pentingnya sosok kapten Timnas Indonesia tersebut di lini pertahanan Sassuolo, bahkan dianggap sebagai tulang punggung.

Idzes memulai musim pertamanya bersama Sassuolo pada 2025-2026. Pemain berusia 25 tahun itu direkrut dari Venezia untuk mempertebal lini pertahanan skuad asuhan Fabio Grosso yang baru promosi.

Hasilnya manis di mana Idzes mampu beradaptasi dengan cepat. Ia juga mendapatkan tandem anyar yakni Tarik Muharemovic. Keduanya tampil kompak dan solid menghalau serangan lawan.

1. Nilai Pasar Meroket

Idzes sejauh ini telah tampil sebanyak 16 pertandingan di Liga Italia 2025-2026. Menurut WhoScored, pria kelahiran Mierlo (Belanda) itu adalah bek yang kuat membaca permainan lawan tapi lemah dalam duel dan mengumpan.

Sementara, media Italia, Tuttomercatoweb, menilai bek Timnas Indonesia itu sebagai tulang punggung pertahanan Sassuolo. Hal itu terbukti dari peningkatan pesan nilai pasarnya.