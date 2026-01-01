Tarik Muharemovic Nyaman Berduet dengan Jay Idzes di Sassuolo: Kami Bisa Tunjukkan Lebih Banyak Lagi

Duet Tarik Muharemovic dan Jay Idzes di lini belakang Sassuolo mencuri perhatian di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@jayidzes)

DUET Tarik Muharemovic dan Jay Idzes di lini belakang Sassuolo mencuri perhatian di Liga Italia 2025-2026. Keduanya pun tampak nyaman berpasangan hingga diincar sejumlah klub!

Sassuolo bertengger di posisi kesembilan klasemen Liga Italia 2025-2026 dengan 22 poin. Mereka mencatat enam kemenangan, empat imbang, dan tujuh kekalahan.

1. Tidak Terbangun Secara Instan

Muharemovic mengatakan chemistry dengan Idzes tidak terbangun secara instan. Hal itu buah persiapan dalam setiap laga dan berusaha saling melengkapi satu sama lainnya.

"Kami melakukan pekerjaan kami, kami melakukan apa yang kami tahu cara melakukannya. Kami berbicara setiap hari," kata Muharemovic, dilansir dari laman Sassuolo News, Kamis (1/1/2026).

2. Bahu Membahu

Pemain berusia 22 tahun itu menegaskan akan bahu membahu dengan Idzes untuk membuat lini pertahanan Sassuolo sulit ditembus lawan. Saat ini, mereka sudah kebobolan 21 gol dan mencetak 22 gol sampai dengan pekan ke-17 Liga Italia 2025-2026.