Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Sassuolo 1-1 Parma, Genoa 1-1 Pisa

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |23:05 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Sassuolo 1-1 Parma, Genoa 1-1 Pisa
Aksi Jay Idzes di laga Sassuolo vs Parma. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
A
A
A

PERSAINGAN sengit di kancah Liga Italia 2025-2026 terus berlanjut. Dua pertandingan yang melibatkan tim papan tengah dan zona degradasi berakhir tanpa pemenang pada akhir pekan ini, Sabtu (3/1/2026).

Fokus tertuju pada laga Derbi Emilia-Romagna yang mempertemukan Sassuolo dan Parma, serta duel papan bawah antara Genoa melawan Pisa. Kedua laga tersebut berakhir dengan skor identik 1-1, yang membuat posisi masing-masing tim di klasemen tidak banyak berubah.

1. Duel Sengit Sassuolo vs Parma

Di Mapei Stadium, bek Timnas Indonesia Jay Idzes tampil mengawal lini pertahanan Sassuolo saat menjamu Parma. Meski tampil dominan di awal laga, Neroverdi gagal mengamankan poin penuh setelah keunggulan mereka mampu dibalas oleh tim tamu melalui aksi individu yang ciamik.

Sassuolo membuka keunggulan terlebih dahulu melalui skema serangan dari sisi sayap. Sebastian Walukiewicz melepaskan umpan silang akurat yang disambut dengan sundulan presisi oleh Kristian Thorstvedt di menit-menit awal.

Keunggulan ini sempat membuat pendukung tuan rumah optimis, namun Parma merespons dengan tekanan tinggi yang merepotkan lini belakang tuan rumah. Bencana bagi Sassuolo datang ketika Andrea Pinamonti kehilangan bola di area pertahanan sendiri.

Sassuolo vs Parma. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
Sassuolo vs Parma. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Mateo Pellegrino yang menguasai bola kemudian melakukan gerak tipu terhadap Nemanja Matic sebelum melepaskan sepakan melengkung yang melewati hadangan Jay Idzes dan bersarang di pojok gawang Arijanet Muric. Meskipun kedua tim saling bertukar peluang di babak kedua, termasuk peluang emas Josh Doig yang membentur tiang gawang, skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/47/3193352/link_live_streaming_sassuolo_vs_parma_di_liga_italia_2025_2026-Zw6p_large.jpg
Link Live Streaming Sassuolo vs Parma di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Jadi Tembok Lagi? Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/47/3193285/hasil_cagliari_vs_ac_milan_di_liga_italia_2025_2026_acmilan-m2BF_large.jpg
Hasil Cagliari vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026: Menang 1-0, Rossoneri Kuasai Capolista!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/47/3193165/nilai_pasar_jay_idzes_meroket_per_desember_2025-EDy6_large.jpg
Nilai Pasar Meroket, Jay Idzes Diakui sebagai Tulang Punggung Pertahanan Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/47/3192811/duet_tarik_muharemovic_dan_jay_idzes_di_lini_belakang_sassuolo_mencuri_perhatian_di_liga_italia_2025_2026-TkfK_large.jpg
Tarik Muharemovic Nyaman Berduet dengan Jay Idzes di Sassuolo: Kami Bisa Tunjukkan Lebih Banyak Lagi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.webp
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Pelatih Sassuolo Pasang Alarm! Jay Idzes Dkk Diminta Waspada Senjata Rahasia Parma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement