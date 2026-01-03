Hasil Liga Italia 2025-2026: Sassuolo 1-1 Parma, Genoa 1-1 Pisa

PERSAINGAN sengit di kancah Liga Italia 2025-2026 terus berlanjut. Dua pertandingan yang melibatkan tim papan tengah dan zona degradasi berakhir tanpa pemenang pada akhir pekan ini, Sabtu (3/1/2026).

Fokus tertuju pada laga Derbi Emilia-Romagna yang mempertemukan Sassuolo dan Parma, serta duel papan bawah antara Genoa melawan Pisa. Kedua laga tersebut berakhir dengan skor identik 1-1, yang membuat posisi masing-masing tim di klasemen tidak banyak berubah.

1. Duel Sengit Sassuolo vs Parma

Di Mapei Stadium, bek Timnas Indonesia Jay Idzes tampil mengawal lini pertahanan Sassuolo saat menjamu Parma. Meski tampil dominan di awal laga, Neroverdi gagal mengamankan poin penuh setelah keunggulan mereka mampu dibalas oleh tim tamu melalui aksi individu yang ciamik.

Sassuolo membuka keunggulan terlebih dahulu melalui skema serangan dari sisi sayap. Sebastian Walukiewicz melepaskan umpan silang akurat yang disambut dengan sundulan presisi oleh Kristian Thorstvedt di menit-menit awal.

Keunggulan ini sempat membuat pendukung tuan rumah optimis, namun Parma merespons dengan tekanan tinggi yang merepotkan lini belakang tuan rumah. Bencana bagi Sassuolo datang ketika Andrea Pinamonti kehilangan bola di area pertahanan sendiri.

Sassuolo vs Parma. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Mateo Pellegrino yang menguasai bola kemudian melakukan gerak tipu terhadap Nemanja Matic sebelum melepaskan sepakan melengkung yang melewati hadangan Jay Idzes dan bersarang di pojok gawang Arijanet Muric. Meskipun kedua tim saling bertukar peluang di babak kedua, termasuk peluang emas Josh Doig yang membentur tiang gawang, skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.