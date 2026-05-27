Emil Audero Jadi Kiper dengan Penyelamatan Terbanyak di Liga Serie A 2025-2026, Kalahkan De Gea!

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |09:28 WIB
KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, mengakhiri musim 2025-2026 sebagai penjaga gawang dengan penyelamatan terbanyak di Liga Italia Serie A melampaui nama-nama besar seperti David De Gea dan Mike Maignan. 

Berdasarkan data statistik dari FBref, Emil Audero mencatatkan total 125 penyelamatan sepanjang satu musim kompetisi. Torehan itu menempatkannya nyaman di puncak daftar kiper tersibuk sekaligus paling produktif di Serie A 2025/2026, jauh melampaui ekspektasi banyak pihak yang meragukan kemampuannya bersaing di level elite Italia. 

Statistik Emil Audero Serie A 2025 2026

1. Ungguli Kiper-Kiper Top Dunia

Pencapaian Audero semakin istimewa mengingat nama-nama yang berhasil ia lampaui dalam daftar tersebut. Di posisi kedua, kiper Cagliari Elia Caprile mengumpulkan 121 penyelamatan, terpaut empat angka dari Audero. 

Sementara David De Gea, mantan kiper Manchester United yang kini memperkuat Fiorentina, hanya mampu mencatatkan 119 penyelamatan dan harus puas di urutan ketiga.  

Lebih mengejutkan, kiper AC Milan Mike Maignan, yang kerap disebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia  hanya duduk di posisi ketujuh dengan 108 penyelamatan. 

2. Masa Depan Audero

Pertanyaan besar kini mengemuka soal langkah karier Emil Audero berikutnya. Apakah ia akan tetap setia bersama Cremonese meski harus berkompetisi di Serie B?

Atau justru kembali ke Como klub yang secara status kontrak masih memiliki hak atas dirinya dan akan tampil perdana di Liga Champions? 

Bergabung kembali dengan Como 1907  asuhan Cesc Fabregas tentu menjadi opsi yang sangat menggoda. Pengalaman Emil Audero di panggung Serie A dan rekam jejaknya sebagai kiper paling produktif musim ini menjadikannya aset berharga bagi tim mana pun. 

 

