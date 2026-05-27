HOME BOLA LIGA SPANYOL

Nico Paz Dikabarkan Ogah Kembali ke Real Madrid, Pilih Bertahan di Como 1907

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |15:31 WIB
JAKARTA - Gelandang Como 1907, Nico Paz, dikabarkan menolak kembali ke raksasa Real Madrid. Ia dikabarkan lebih memilih bertahan di Como 1907 musim depan. 

1. Nico Paz Tolak Kembali ke Madrd

Melansir Football Espana, Kamis (27/5/2026), Real Madrid tampaknya hampir menyelesaikan perekrutan pertama mereka di musim panas. Namu, prosesnya mungkin tidak semudah seperti yang dikira. Pasalnya, sang pemain kini memiliki keraguan untuk kembali ke Real Madrid.

Sebelumnya, Nico Paz hampir dipastikan akan kembali ke Real Madrid setelah dua musim sukses di Como. Pemain berusia 21 tahun ini telah menjadi kejutan di Italia, meskipun kepulangannya ke Bernabeu tak terhindarkan. Hal itu mengingat Real Madrid memiliki klausul pembelian dalam transfer Nico Paz. 

Namun, Real Madrid hanya memiliki waktu dua minggu untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali tahun ini. Jika tidak, mereka harus menunggu hingga 2027 untuk membawanya kembali. 

Diharapkan semuanya akan diselesaikan sebelum batas waktu tersebut. Namun, sikap Paz sekarang dapat menjadi masalah bagi para pejabat Bernabeu.

