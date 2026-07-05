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Como Main di Liga Champions Musim Depan, Serius Kejar Bek Chelsea dan Gelandang Muda Italia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |12:59 WIB
Como Main di Liga Champions Musim Depan, Serius Kejar Bek Chelsea dan Gelandang Muda Italia
Como Main di Liga Champions Musim Depan, Serius Kejar Bek Chelsea dan Gelandang Muda Italia (Instagram/@chalobah)
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JAKARTA - Como 1907 serius berbenah menatap musim depan. Salah satu namanya yang kencang diisukan bergabung adalah bek Chelsea, Trevoh Chalobah. 

1. Serius Kejar Chalobah

Melansir Football Italia, Minggu (5/7/2026), Como siap mengajukan tawaran baru untuk Trevoh Chalobah setelah tawaran 28 juta euro ditambah bonus 2 juta euro ditolak oleh Chelsea. Pasalnya, Inter Milan juga ikut memburu Chalobah. 

Kedua klub telah bersaing untuk beberapa target transfer yang berbeda musim panas ini. Chalobah adalah yang terbaru dalam perebutan ini.

Menurut Sky Sport Italia, Como telah mengajukan tawaran awal sebesar 25 juta euro ditambah bonus 2 euro juta, ditolak karena Chelsea meminta 30 juta euro ditambah bonus 5 juta euro.

Tawaran kedua ditingkatkan menjadi 28 juta euro ditambah 2 juta euro bonus. Namun, tawaran itu kembali ditolak.

Cesc Fabregas. (Foto: Instagram/comofootball)
Cesc Fabregas. (Foto: Instagram/comofootball)

Inter dianggap sebagai favorit untuk mendapatkan Chalobah. Namun, media Italia menyebutkan mereka belum mengajukan proposal resmi ke Chelsea.

Sementara Calciomercato dan Sky Sport Italia kini menyebutkan Como sedang menyiapkan tawaran baru untuk Chalobah.

Tawaran tersebut bisa memenuhi permintaan Chelsea yakni 30 juta euro ditambah bonus 5 juta euro.

Sementara Inter tampaknya lebih fokus meyakinkan pemain terlebih dahulu, kemudian baru bernegosiasi dengan Chelsea.

Direktur Olahraga Como, Carlalberto Ludi, buka suara soal Chalobah. Namun, ia tak bicara banyak soal negosiasi transfernya.

“Chalobah adalah pemain yang sangat kuat,” kata Ludi, kepada Sky Sport Italia. 

 

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