Daftar Top Skor Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Geser Lionel Messi!

JAKARTA - Daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 kembali berubah usai laga Prancis vs Paraguay di babak 16 besar. Striker Timnas Prancis, Kylian Mbappe, kini memuncaki daftar top skor sementara dengan torehan 7 gol.

1. Mbappe Top Skor Sementara Piala Dunia 2026

Pada pertandingan kontra Paraguay, Mbappe menambah pundi-pundi golnya. Dalam pertandingan yang digelar di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu (5/7/2026) pagi WIB itu, Mbappe mencetak satu gol.

Kylian Mbappe kembali cetak gol untuk Timnas Prancis FrenchTeam

Ia mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-70. Ini menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan tersebut. Atas hasil ini, Timnas Prancis pun lolos ke babak perempatfinal Piala Dunia 2026.

Kini, Mbappe telah mengemas 7 gol. Torehan golnya sebenarnya sama dengan penyerang Timnas Argentina, Lionel Messi.

Namun, dalam daftar top skor di situs resmi FIFA, Mbappe berada di urutan pertama. Pasalnya ia unggul jumlah assist dibandingkan Messi. Mbappe telah mengemas 2 assist, sementara Messi nihil.

Di urutan berikutnya adalah Erling Haaland (Norwegia) dan Harry Kane (Inggris). Kedua striker tajam itu telah mengemas 5 gol.