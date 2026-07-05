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Hasil Timnas Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Gol Kylian Mbappe Antar Les Blues ke Perempatfinal!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |06:07 WIB
Hasil Timnas Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Gol Kylian Mbappe Antar Les Blues ke Perempatfinal!
Kylian Mbappe bantu Prancis menang 1-0 atas Paraguay di 16 besar Piala Dunia 2026. (Foto: X/@FrenchTeam)
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TIM Nasional (Timnas) Prancis menang 1-0 atas Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu (5/7/2026) pagi WIB. Gol tunggal kemenangan Les Bleus -julukan Timnas Prancis- diciptakan Kylian Mbappe pada menit 70.

Berkat kemenangan ini, Timnas Prancis lolos ke perempatfinal Piala Dunia 2026. Di perempatfinal yang berlangsung Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 WIB, Prancis akan menantang tim kuat Maroko.

Timnas Maroko akan menjadi lawan Prancis di perempatfinal Piala Dunia 2026. (Foto: FIFA)
Timnas Maroko akan menjadi lawan Prancis di perempatfinal Piala Dunia 2026. (Foto: FIFA)

Singa Atlas -julukan Timnas Maroko- lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 lewat cara yang meyakinkan. Bersua Kanada dini hari tadi, Achraf Hakimi dan kawan-kawan menang 3-0.

Jalannya Pertandingan

Timnas Prancis yang unggul materi pemain atas Paraguay, langsung menggebrak sejak awal pertandingan. Terbukti dari segi penguasaan bola, ball possession skuad asuhan Didier Deschamps mencapai 76 persen.

Namun, pertahanan rapat yang diperagakan Paraguay membuat Timnas Prancis kesulitan mengembangkan permainan. Tak sekadar kesulitan mengembangkan permainan, Timnas Prancis juga tak mudah membuat peluang.

Tercatat sepanjang laga, juara Piala Dunia 1998 dan 2018 itu hanya mencetak dua shot on target! Setelah bermain 0-0 di babak pertama, keuntungan didapatkan Timnas Prancis di menit 65.

 

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