Diburu Klub Liga Inggris dan Bayern, Como Patok Harga 80 Juta Euro untuk Baturina

Diburu Klub Liga Inggris dan Bayern, Como Patok Harga 80 Juta Euro untuk Baturina (Instagram/martinbaturina)

JAKARTA - Como 1907 memasang harga tinggi untuk gelandang muda andalannya, Martin Baturina. Gelandang asal Kroasia itu menjadi buruan sejumlah klub Eropa.

1. Pasang Harga Tinggi

Martin Baturina telah muncul sebagai salah satu gelandang muda paling diminati di Eropa setelah musim yang mengesankan di Como. Dua klub Liga Primer yang tidak disebutkan namanya menyiapkan tawaran sekitar €50-55 juta untuk pemain Kroasia tersebut, melansir Football Italia, Selasa (9/6/2026).

Sementara Bayern Munich telah melakukan pendekatan awal beberapa bulan sebelumnya.

Menurut Gianluca Di Marzio, Como sangat menyadari minat tersebut. Como mengambil sikap tegas yakni klub tidak berniat menjual dan hanya akan mempertimbangkan proposal sekitar €80 juta.

Como 1907 lolos ke Liga Champions 2026-2027 como_1907

Como menuntut €80 juta untuk melepas Baturina bukan tanpa alasan. Pasalnya, musim depan klub asuhan Cesc Fabregas itu akan bermain di Liga Champions.

Baturina memegang peran penting dalam sistem permainan yang dikembangkan Fabregas di Como. Gelandang serang Kroasia ini telah menjadi salah satu arsitek kunci dari kebangkitan bersejarah klub menuju Liga Champions.