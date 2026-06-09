Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Diburu Klub Liga Inggris dan Bayern, Como Patok Harga 80 Juta Euro untuk Baturina

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |17:36 WIB
Diburu Klub Liga Inggris dan Bayern, Como Patok Harga 80 Juta Euro untuk Baturina
Diburu Klub Liga Inggris dan Bayern, Como Patok Harga 80 Juta Euro untuk Baturina (Instagram/martinbaturina)
A
A
A

JAKARTA - Como 1907 memasang harga tinggi untuk gelandang muda andalannya, Martin Baturina. Gelandang asal Kroasia itu menjadi buruan sejumlah klub Eropa. 

1. Pasang Harga Tinggi

Martin Baturina telah muncul sebagai salah satu gelandang muda paling diminati di Eropa setelah musim yang mengesankan di Como. Dua klub Liga Primer yang tidak disebutkan namanya menyiapkan tawaran sekitar €50-55 juta untuk pemain Kroasia tersebut, melansir Football Italia, Selasa (9/6/2026). 

Sementara Bayern Munich telah melakukan pendekatan awal beberapa bulan sebelumnya.

Menurut Gianluca Di Marzio, Como sangat menyadari minat tersebut. Como mengambil sikap tegas yakni klub tidak berniat menjual dan hanya akan mempertimbangkan proposal sekitar €80 juta. 

Como 1907 lolos ke Liga Champions 2026-2027 como_1907
Como 1907 lolos ke Liga Champions 2026-2027 como_1907

Como menuntut €80 juta untuk melepas Baturina bukan tanpa alasan. Pasalnya, musim depan klub asuhan Cesc Fabregas itu akan bermain di Liga Champions. 

Baturina memegang peran penting dalam sistem permainan yang dikembangkan Fabregas di Como.  Gelandang serang Kroasia ini telah menjadi salah satu arsitek kunci dari kebangkitan bersejarah klub menuju Liga Champions.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bursa Transfer Como Como 1907
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/49/3223477//shin_tae_yong_berpeluang_bawa_joey_pelupessy_ke_persija_jakarta_okezone-rnEq_large.jpg
Shin Tae-yong Bawa Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy ke Persija Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/49/3223474//arema_fc-BzOa_large.jpg
Arema FC Lepas 3 Pemain, Salah Satunya Motor Serangan Musim Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/261/3223312//presiden_como_1907_mirwan_suwarso_tidak_main_main_menatap_liga_champions_2026_2027-HEOr_large.jpg
Lolos Liga Champions 2026-2027, Presiden Como 1907 Ingin Hadapi Manchester United hingga Real Madrid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/49/3223409//shin_tae_yong-lB4V_large.jpg
Tinggalkan Taktik Bertahan, Shin Tae-yong Janjikan Gaya Main Agresif dan Menyerang di Persija Jakarta
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/09/11/1715489/wasit-resmi-piala-dunia-2026-asal-somalia-ditolak-masuk-as-uvi.webp
Wasit Resmi Piala Dunia 2026 Asal Somalia Ditolak Masuk AS
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/04/30/persib_bandung.jpg
Jadwal Lengkap Persib di ASEAN Club Championship 2026-2027: Grup Neraka Menanti Maung Bandung!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement